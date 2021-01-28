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Житель Белгородской области сядет в тюрьму за убийство знакомой костылём

28 января 2021, 10:56
Фото: pixabay.com
Староосколец лишится свободы за убийство своей знакомой. Он избил женщину костылём. Травмы были несовместимы с жизнью. Суд вынес обвинительный приговор, сообщили в региональном Следственном комитете.

По информации ведомства, 10 августа 2020 года на улице Коммунистической 35-летний мужчина выпивал со своими приятелями. Позже к компании присоединилась их знакомая. Во время застолья хозяин дома начал ругаться с женщиной. В ответ на грубость знакомой, мужчина избил её костылём. От полученных травм 59-летняя женщина умерла на месте.

Суд признал старооскольца виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Ближайшие девять лет и шесть месяцев 35-летний мужчина проведёт в колонии строгого режима.

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#Новости#Убийство#Суд#Колония строгого режима#Следственный комитет#Старый Оскол#Происшествия
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