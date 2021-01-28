Житель Белгородской области сядет в тюрьму за убийство знакомой костылём

По информации ведомства, 10 августа 2020 года на улице Коммунистической 35-летний мужчина выпивал со своими приятелями. Позже к компании присоединилась их знакомая. Во время застолья хозяин дома начал ругаться с женщиной. В ответ на грубость знакомой, мужчина избил её костылём. От полученных травм 59-летняя женщина умерла на месте.