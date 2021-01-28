Юрий Галдун: Плохо, что в 21 веке треть Белгорода без центральной канализации

Вчера, 27 января, в ходе прямой линии мэр Белгорода Юрий Галдун отвечал на вопросы жителей города. Один из них касался центральной канализации на Супруновке. Градоначальник отметил, что, «к сожалению, треть города в 21 веке без центральной канализации». Но пообещал, что к 2022 году её проведут по всей Супруновке.