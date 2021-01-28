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Юрий Галдун: Плохо, что в 21 веке треть Белгорода без центральной канализации

28 января 2021, 07:03
Фото: pixabay.com
Мэр областного центра Юрий Галдун рассказал белгородцам, когда в городе появится централизованная канализация. На вопросы градоначальник отвечал во время прямой линии. Также мэр рассказал, когда в областном центре везде будет качественный интернет.

Вчера, 27 января, в ходе прямой линии мэр Белгорода Юрий Галдун отвечал на вопросы жителей города. Один из них касался центральной канализации на Супруновке. Градоначальник отметил, что, «к сожалению, треть города в 21 веке без центральной канализации». Но пообещал, что к 2022 году её проведут по всей Супруновке.

Также затронули тему стабильного проводного интернета, который в настоящее время отсутствует во многих районах Белгорода. По словам Галдуна, в планах обеспечить качественным покрытием интернета весь областной центр в 2021–22 годах.

План есть, провайдеры разделены, работа будет вестись. Попрошу департамент экономического развития опубликовать, в каком районе и когда будут проводить интернет. Юрий Галдун

Напомним, Галдун также рассказал о судьбе аттракционов в Центральном парке. Он отметил, что то, что сейчас находится там, использовать нельзя. Но когда старые аттракционы уберут, на их месте появятся новые.

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