Юрий Галдун: Плохо, что в 21 веке треть Белгорода без центральной канализации

Вчера, 27 января, в ходе прямой линии мэр Белгорода Юрий Галдун отвечал на вопросы жителей города. Один из них касался центральной канализации на Супруновке. Градоначальник отметил, что, «к сожалению, треть города в 21 веке без центральной канализации». Но пообещал, что к 2022 году её проведут по всей Супруновке.
Также затронули тему стабильного проводного интернета, который в настоящее время отсутствует во многих районах Белгорода. По словам Галдуна, в планах обеспечить качественным покрытием интернета весь областной центр в 2021–22 годах.
План есть, провайдеры разделены, работа будет вестись. Попрошу департамент экономического развития опубликовать, в каком районе и когда будут проводить интернет. Юрий Галдун
Напомним, Галдун также рассказал о судьбе аттракционов в Центральном парке. Он отметил, что то, что сейчас находится там, использовать нельзя. Но когда старые аттракционы уберут, на их месте появятся новые.