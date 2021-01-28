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В Белгороде оштрафовали участницу митинга в поддержку Навального

28 января 2021, 15:09
Фото: Татьяна Григорьева/Бел.Ру
18-летней Арине Понамарёвой присудили штраф в 10 тысяч рублей сегодня, 28 января, в Октябрьском суде Белгорода.

Девушка участвовала в акции против политических репрессий и в защиту арестованного Алексея Навального 23 января в Белгороде. На следующий день после митинга, 24 января, как рассказала ИА «Бел.Ру» Арина Понамарёва, к ней домой пришли полицейские и потребовали, чтобы она поехала с ними в отдел и дала пояснения. На митинге девушка стояла с плакатом «Судопроизводство к яхтам отношения не имеет» и произнесла небольшую речь.

Фото: Татьяна Григорьева/Бел.Ру

Арина оказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Но полицейские предоставили её фото с плакатом, поэтому отрицать присутствие на акции было бесполезно.

Суд признал, что девушка нарушила п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ № 54 от 19.06.2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и оштрафовал её по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ на 10 тыс. рублей. Арина Понамарёва намерена обжаловать решение и готова дойти до Европейского суда по правам человека, так как считает, что было нарушено её право на свободу мирных собраний граждан.

Напомним, вчера, 27 января, Октябрьский суд Белгорода оправдал ещё одну участницу митинга в поддержку Навального — Наталью Шолохову, хотя она не отрицала своего присутствия на акции протеста.

Суд в Белгороде оправдал участницу митинга в поддержку Навального
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