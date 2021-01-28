В Белгороде оштрафовали участницу митинга в поддержку Навального

Девушка участвовала в акции против политических репрессий и в защиту арестованного Алексея Навального 23 января в Белгороде. На следующий день после митинга, 24 января, как рассказала ИА «Бел.Ру» Арина Понамарёва, к ней домой пришли полицейские и потребовали, чтобы она поехала с ними в отдел и дала пояснения. На митинге девушка стояла с плакатом «Судопроизводство к яхтам отношения не имеет» и произнесла небольшую речь.
Арина оказалась давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Но полицейские предоставили её фото с плакатом, поэтому отрицать присутствие на акции было бесполезно.
Суд признал, что девушка нарушила п. 1 ч. 3 ст. 6 ФЗ № 54 от 19.06.2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», и оштрафовал её по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ на 10 тыс. рублей. Арина Понамарёва намерена обжаловать решение и готова дойти до Европейского суда по правам человека, так как считает, что было нарушено её право на свободу мирных собраний граждан.
Напомним, вчера, 27 января, Октябрьский суд Белгорода оправдал ещё одну участницу митинга в поддержку Навального — Наталью Шолохову, хотя она не отрицала своего присутствия на акции протеста.