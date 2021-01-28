В Белгороде оштрафовали участницу митинга в поддержку Навального

Девушка участвовала в акции против политических репрессий и в защиту арестованного Алексея Навального 23 января в Белгороде. На следующий день после митинга, 24 января, как рассказала ИА «Бел.Ру» Арина Понамарёва, к ней домой пришли полицейские и потребовали, чтобы она поехала с ними в отдел и дала пояснения. На митинге девушка стояла с плакатом «Судопроизводство к яхтам отношения не имеет» и произнесла небольшую речь.