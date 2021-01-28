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Полицейские в Белгороде задержали мужчину за кражу из банкоматов 584 тыс. рублей

28 января 2021, 11:00
Мужчина вызывал сбой программного обеспечения, а после похищал со счетов банка деньги. Правоохранители установили 12 эпизодов преступления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Серия подобных краж денег из банкоматов в Белгороде началась в октябре 2020 года. Мужчина вызывал сбой программного обеспечения и похищал со счетов банка определённые суммы.

Полицейские установили 12 эпизодов подобных краж. В общей сложности злоумышленник забрал из банкоматов 584 тыс. рублей.

32-летнего белгородца задержали при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Ему предъявили обвинение по статье за кражу, совершённую с банковского счёта, по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Белгородец находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, что в 2020 году суд вынес приговор трём мужчинам, которые украли из терминала Сбербанка в Белгороде 3 млн рублей. Причём двоих участников преступления задержали в Москве, а третьего — в Ярославле.

Уголовное дело возбудили и против жителя Московской области, который похищал деньги из банкоматов в Старооскольском горокруге. Полицейские установили его причастность как минимум к 20 таким преступлениям.

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