Полицейские в Белгороде задержали мужчину за кражу из банкоматов 584 тыс. рублей

Серия подобных краж денег из банкоматов в Белгороде началась в октябре 2020 года. Мужчина вызывал сбой программного обеспечения и похищал со счетов банка определённые суммы.
Полицейские установили 12 эпизодов подобных краж. В общей сложности злоумышленник забрал из банкоматов 584 тыс. рублей.
32-летнего белгородца задержали при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. Ему предъявили обвинение по статье за кражу, совершённую с банковского счёта, по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
Белгородец находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
Напомним, что в 2020 году суд вынес приговор трём мужчинам, которые украли из терминала Сбербанка в Белгороде 3 млн рублей. Причём двоих участников преступления задержали в Москве, а третьего — в Ярославле.
Уголовное дело возбудили и против жителя Московской области, который похищал деньги из банкоматов в Старооскольском горокруге. Полицейские установили его причастность как минимум к 20 таким преступлениям.