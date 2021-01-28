Ночью в Белгороде горел Mercedes E 200

Возгорание произошло на улице Корочанской в Белгороде. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошёл в автомобиле Mercedes E 200.
Полностью огонь потушили в 03:33.
На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.
В группе «Авто Белгород» во «ВКонтакте» сообщили, что иномарку якобы подожгли неизвестные: они оставили баклажки с горючей жидкостью и перчатки.
Напомним, что 26 января горели КамАЗ с прицепом зерна под Белгородом и УАЗ в Губкине. Кроме этого, по данным регионального МЧС, с начала 2021 года подожгли четыре автомобиля: BMW X1 и Peugeot 307 SW, а также Daewoo Nexia белгородского журналиста и ИЖ-2126030 в Волоконовском районе.