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Ночью в Белгороде горел Mercedes E 200

28 января 2021, 06:57
Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области
Происшествие случилось на улице Корочанской. Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 03:23.

Возгорание произошло на улице Корочанской в Белгороде. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар произошёл в автомобиле Mercedes E 200.

Полностью огонь потушили в 03:33.

На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники.

В группе «Авто Белгород» во «ВКонтакте» сообщили, что иномарку якобы подожгли неизвестные: они оставили баклажки с горючей жидкостью и перчатки.

Напомним, что 26 января горели КамАЗ с прицепом зерна под Белгородом и УАЗ в Губкине. Кроме этого, по данным регионального МЧС, с начала 2021 года подожгли четыре автомобиля: BMW X1 и Peugeot 307 SW, а также Daewoo Nexia белгородского журналиста и ИЖ-2126030 в Волоконовском районе.

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