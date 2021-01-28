Мэр Белгорода пока не собирается менять личный транспорт на общественный

Юрий Галдун снова высказался о реконструкции улицы Щорса в областном центре и сообщил, что найти золотую середину между пешеходами и автомобилистами не получится. По его мнению, владельцы личного автотранспорта в любом случае всегда будут недовольны, потому что ездить по обновлённым магистралям на своём авто стало неудобно.
Ни в одном городе мира не получилось сделать такую реконструкцию мирным путём. Все автомобилисты, и я в их числе, будут испытывать определённые неудобства. И я буду вынужден принимать какие-то меры: или выезжать на работу раньше, или пересаживаться на автобус, или оставлять машину на перехватке, а в город въезжать на автобусе. Но вся политика городских властей будет настроена на то, чтобы в первую очередь был удобен общественный транспорт. Эта тема уже избитая. Юрий Галдун
О возможности прислушаться к мнению автовладельцев Галдун высказался довольно резко. По его словам, к автомобилистам прислушиваться не должны, потому что они в меньшинстве.
Почему? Почему весь город должен слушать автомобилистов? Нет запрета ездить на личном автомобиле, никто не загоняет людей в автобусы. Тебе не запрещают ездить на личном транспорте — пожалуйста! Но тебе будет неудобно. Всё. В тех частях улиц, где нет общественного транспорта, никто не будет создавать никаких помех для личного автомобиля. Просто его негде будет поставить на стоянку, потому что все парковки будут платными. Юрий Галдун
Галдун считает насущной проблемой отсутствие удобного автобуса как альтернативы личному транспорту. Но, по словам главы города, это вопрос времени, просто нельзя всё охватить одновременно и сделать в один момент.
Также мэр сказал, что сам на общественный транспорт пока что пересаживаться не собирается. По его словам, если он будет вынужден ежедневно по полтора часа проводить в автобусах, его эффективность как главы администрации снизится.
Люди, если мэр вашего города - Иванов, Петров, Галдун - будет сидеть в автобусе, вам от этого только хуже будет, это я вам сразу говорю. Имея в виду полтора часа в автобусе, я говорю не о том, что я на работу и с работы езжу. У меня в день пять-шесть выездов (рабочих — прим. ред.). Но со временем и я буду пользоваться автобусом. Даже тогда, когда будет неудобно — я должен подавать свой личный пример. Но сегодня, извините, я тогда работать не смогу. Если только от того, что я поеду в автобусе, вы все примите новую Щорса, измените своё отношение — давайте, я согласен, чёрт возьми! Перееду в район Щорса и буду каждый день ездить на автобусе. Но вы считаете, что это нормально? Юрий Галдун
Юрий Галдун вспомнил и о том, что несколько лет назад в планах властей было строительство канатной дороги в областном центре. Однако в этом виде транспорта мэр не видит необходимости.
На прямой линии мэр города также коснулся темы отсутствия в Белгороде центральной канализации на некоторых улицах. По его словам, в областном центре примерно треть города остаётся без этого блага цивилизации.
Задали вопрос Галдуну и о судьбе аттракционов в Центральном парке. Старые аттракционы должны снести, заявил он, на их месте появятся новые.