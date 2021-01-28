Мэр Белгорода пока не собирается менять личный транспорт на общественный

Люди, если мэр вашего города - Иванов, Петров, Галдун - будет сидеть в автобусе, вам от этого только хуже будет, это я вам сразу говорю. Имея в виду полтора часа в автобусе, я говорю не о том, что я на работу и с работы езжу. У меня в день пять-шесть выездов (рабочих — прим. ред.). Но со временем и я буду пользоваться автобусом. Даже тогда, когда будет неудобно — я должен подавать свой личный пример. Но сегодня, извините, я тогда работать не смогу. Если только от того, что я поеду в автобусе, вы все примите новую Щорса, измените своё отношение — давайте, я согласен, чёрт возьми! Перееду в район Щорса и буду каждый день ездить на автобусе. Но вы считаете, что это нормально? Юрий Галдун