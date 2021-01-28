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Гладков обзванивает белгородцев, а мэрия судится из-за разметки: новости четверга

28 января 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
В числе громких тем 28 января также были условия для отмены ограничений и рассылка предупреждений от прокуратуры о наказании за повторное участие в митингах. Подробнее об итогах уходящего дня в Белгородской области — в обзоре.

Гладков на связи

Врио губернатора обзвонил белгородцев, которые ранее обращались к нему с различными жалобами. Трое его подчинённых доложили, что проблемы на местах решили. Гладков предпочёл услышать подтверждение лично от жителей региона.

Однако в одном случае поручение всё же не выполнили. Об этом Вячеслав Гладков узнал во время телефонного разговора с жительницей Ракитянского района. Она рассказала, что расписание дополнительных автобусов так и не наладили. При этом врио губернатора доложили, что проблема решена.

Следующий звонок Гладков адресовал главе муниципалитета: он поручил встретиться с заявительницей и всё-таки наладить расписание рейсов.

В Ракитянском районе проигнорировали поручение Вячеслава Гладкова
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Условия для отмены ковидных ограничений

Вакцинация большей части белгородцев и выработка иммунитета к коронавирусу — главные условия для возвращения к послаблениям, заявила замначальника регионального депздрава Людмила Крылова. Для того чтобы уже к лету вернуться к прежнему образу жизни, план по прививочной кампании должны выполнить за 2–3 месяца.

Однако пока речи об отмене ограничений в Белгородской области не идёт. По словам чиновницы, в сравнении с другими субъектами РФ в регионе и так установлен щадящий режим.

К лету белгородцы смогут вернуться к привычному ритму жизни при одном условии
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Предупреждения от прокуратуры

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о новых акциях в регионах страны. В связи с этим в прокуратуре рассказали, чем может закончиться участие в несогласованных мероприятиях.

Так, за повторное участие в несанкционированных митингах грозит до пяти лет тюрьмы. При этом родителей детей, которых заметили на акции, могут оштрафовать за неисполнение обязанностей по воспитанию.

За различные помехи городской жизни во время мероприятия предусмотрена административная ответственность. Наказаны будут и организаторы митингов, предупредили в ведомстве.

Суды из-за бракованной разметки

На второй прямой линии Юрий Галдун ответил на вопрос автомобилистов о некачественной разметке на проспекте Богдана Хмельницкого. По словам мэра, проблема связана с химическим составом краски. Из-за этого разметка не прослужила положенных семи месяцев.

Прокуратура: за повторное участие в несанкционированных акциях грозит до 5 лет тюрьмы
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Проблемы уже исправляются, но сложности вносит погода. Стойкую полимерную разметку на Богданке должны нанести весной, когда позволит температура.

Пока же мэрия разбирается с подрядчиком в судах.

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