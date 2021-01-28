Гладков обзванивает белгородцев, а мэрия судится из-за разметки: новости четверга

Однако в одном случае поручение всё же не выполнили. Об этом Вячеслав Гладков узнал во время телефонного разговора с жительницей Ракитянского района. Она рассказала, что расписание дополнительных автобусов так и не наладили. При этом врио губернатора доложили, что проблема решена.