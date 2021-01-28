Девушка без прав перепутала педали и попала в ДТП

В Корочанский районный суд поступило интересное дело. Несовершеннолетнюю девушку решили научить водить автомобиль. Она села в машину, завела её и тронулась, но только не в ту сторону — перепутала «газ» и «тормоз». Это стало причиной столкновения с соседним автомобилем.