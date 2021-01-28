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Детскую поликлинику № 4 в Белгороде не ремонтировали 15 лет

28 января 2021, 17:01
Фото: ИА "БелРу"
Здание детской поликлиники № 4 ввели в эксплуатацию в 2005 году. С того времени медучреждение ни разу капитально не ремонтировали. А не так давно в Сети появились фото, где люди в помещениях работают в верхней одежде из-за холода. Проблему решили с помощью обогревателей и тепловых пушек.

20 января жители Белгорода пожаловались на холод в детской поликлинике № 4. Люди работали в верхней одежде и головных уборах. В региональном департаменте здравоохранения тогда журналистам ИА «Бел.Ру» сообщили, что в поликлинике отопление есть, но в нескольких помещениях плохо держится температурный режим.

Также в ведомстве отметили, что о проблеме знали ещё осенью. Но придётся ждать до весны, когда начнётся капремонт. Временно проблему решили с помощью обогревателей и тепловых пушек.

Журналисты ИА «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство, чтобы выяснить, кто ранее выполнял капитальный ремонт медучреждения. Как выяснилось — никто. По информации регионального департамента строительства и транспорта, здание детской поликлиники № 4 ввели в эксплуатацию в 2005 году. С тех пор капитальный ремонт ни разу не проводили.

Также в ведомстве добавили, что ремонт предусмотрен в 2021–2022 годах. Его будут проводить за счёт субсидий из федерального бюджета.

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