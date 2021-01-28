Детскую поликлинику № 4 в Белгороде не ремонтировали 15 лет

20 января жители Белгорода пожаловались на холод в детской поликлинике № 4. Люди работали в верхней одежде и головных уборах. В региональном департаменте здравоохранения тогда журналистам ИА «Бел.Ру» сообщили, что в поликлинике отопление есть, но в нескольких помещениях плохо держится температурный режим.
Также в ведомстве отметили, что о проблеме знали ещё осенью. Но придётся ждать до весны, когда начнётся капремонт. Временно проблему решили с помощью обогревателей и тепловых пушек.
Журналисты ИА «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство, чтобы выяснить, кто ранее выполнял капитальный ремонт медучреждения. Как выяснилось — никто. По информации регионального департамента строительства и транспорта, здание детской поликлиники № 4 ввели в эксплуатацию в 2005 году. С тех пор капитальный ремонт ни разу не проводили.
Также в ведомстве добавили, что ремонт предусмотрен в 2021–2022 годах. Его будут проводить за счёт субсидий из федерального бюджета.