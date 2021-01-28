Детскую поликлинику № 4 в Белгороде не ремонтировали 15 лет

Здание детской поликлиники № 4 ввели в эксплуатацию в 2005 году. С того времени медучреждение ни разу капитально не ремонтировали. А не так давно в Сети появились фото, где люди в помещениях работают в верхней одежде из-за холода. Проблему решили с помощью обогревателей и тепловых пушек.

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