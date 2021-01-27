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В МВФ повысили прогноз по нефтяным ценам на 2021 год

27 января 2021, 16:36
Фото: pxhere.com
Международный валютный фонд выдал новый прогноз относительно цены на нефть в текущем году. Эксперты считают, что среднемировая стоимость данного вида углеводородов немного превысит $50.

Как сообщает «Нефть и капитал», ссылаясь на статистику МВФ, в 2020 году средняя цена нефти была на уровне S41,29. В прогнозах на этот год обозначена цифра $50,03 за баррель.

Эксперты отмечают, что прогноз по ценам на 2021 год отражает ожидания в отношении возрождения мировой экономики и востребованности энергоносителей. При этом в фонде отметили, что несмотря на рост уровня прогнозируемой стоимости нефти, она все равно будет значительно меньше, чем в 2019 году.

Что касается прогноза на 2022 год, эксперты ждут стоимости нефти на уровне $48,82 за баррель.

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