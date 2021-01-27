В МВФ повысили прогноз по нефтяным ценам на 2021 год

Эксперты отмечают, что прогноз по ценам на 2021 год отражает ожидания в отношении возрождения мировой экономики и востребованности энергоносителей. При этом в фонде отметили, что несмотря на рост уровня прогнозируемой стоимости нефти, она все равно будет значительно меньше, чем в 2019 году.