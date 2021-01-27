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В Губкине мужчина на ВАЗ сбил пешехода и скрылся с места преступления

27 января 2021, 11:04
Фото: Бел.Ру
26 января в области было два ДТП, в результате которых три человека пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В Новом Осколе в семь часов утра на первом километре трассы Белгород — Новый Оскол — Советское — Полевой водитель в возрасте 73 лет потерял управление автобусом ГАЗ из-за высокой скорости и съехал с дороги в кювет. Два пассажира автобуса в возрасте 77 и 58 лет пострадали.

Ещё одно ДТП случилось в районе девяти вечера в Губкине — на улице Ленина водитель, предположительно белого ВАЗ 2107-2105, сбил на нерегулируемом переходе 24-летнюю девушку.

Ехал он по улице Ленина со стороны Кирова в направлении Комсомольской. Водитель скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске. Девушка с травмами находится в больнице.

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#Новости#Новый Оскол#ДТП#Аварии#Губкин#Происшествия
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