В Губкине мужчина на ВАЗ сбил пешехода и скрылся с места преступления

В Новом Осколе в семь часов утра на первом километре трассы Белгород — Новый Оскол — Советское — Полевой водитель в возрасте 73 лет потерял управление автобусом ГАЗ из-за высокой скорости и съехал с дороги в кювет. Два пассажира автобуса в возрасте 77 и 58 лет пострадали.