В Губкине мужчина на ВАЗ сбил пешехода и скрылся с места преступления

В Новом Осколе в семь часов утра на первом километре трассы Белгород — Новый Оскол — Советское — Полевой водитель в возрасте 73 лет потерял управление автобусом ГАЗ из-за высокой скорости и съехал с дороги в кювет. Два пассажира автобуса в возрасте 77 и 58 лет пострадали.
Ещё одно ДТП случилось в районе девяти вечера в Губкине — на улице Ленина водитель, предположительно белого ВАЗ 2107-2105, сбил на нерегулируемом переходе 24-летнюю девушку.
Ехал он по улице Ленина со стороны Кирова в направлении Комсомольской. Водитель скрылся с места происшествия и сейчас находится в розыске. Девушка с травмами находится в больнице.