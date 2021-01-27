В белгородской колонии Ефремова называют «дядя Миша»

Встречи с близкими в связи с пандемией временно запрещены, зато осуждённые могут созваниваться по телефону или, платно, даже по видеосвязи. По информации источника из окружения артиста, Ефремов почти каждый день созванивается со своей женой Софьей Кругликовой и часто общается с друзьями. О нём все помнят и присылают ему разнообразную провизию в тюрьму: от одежды до сладостей. При этом многое подлежит утилизации в связи с определённым лимитом посылок для заключённых.