В белгородской колонии Ефремова называют «дядя Миша»

Михаил Ефремов отбывает наказание в Алексеевской ИК-4 с 6 ноября 2020 года. Актёру предстоит провести там ещё семь лет своей жизни. Он уже успел адаптироваться к местным условиям и высказывается о своём заключении так: «жить там можно и, может, даже нужно».
Он вполне доволен своим положением в колонии, если можно так выразиться в данной ситуации, и даже едой. Только режим дня артисту непривычен — слишком ранние подъёмы. Ефремов шутит, что так в скором времени станет жаворонком.
Большую часть дня в колонии занимает работа. Какой конкретно занимается «дядя Миша» — неизвестно. Но ему она нравится, так день проходит быстрее.
Встречи с близкими в связи с пандемией временно запрещены, зато осуждённые могут созваниваться по телефону или, платно, даже по видеосвязи. По информации источника из окружения артиста, Ефремов почти каждый день созванивается со своей женой Софьей Кругликовой и часто общается с друзьями. О нём все помнят и присылают ему разнообразную провизию в тюрьму: от одежды до сладостей. При этом многое подлежит утилизации в связи с определённым лимитом посылок для заключённых.
Несколько ранее Михаил Ефремов заявил, что не знает, сможет ли после произошедшего оправиться и вернуться к своей творческой карьере.
ДТП случилось 8 июня 2020 года поздним вечером в самом центре Москвы — на Садовом кольце. Михаил Ефремов ехал на своём джипе Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади и столкнулся прямо в лоб с фургоном «Лада». Ефремов не пострадал. А водителя «Лады» сильно зажало внутри машины. Когда его привезли в больницу, он был ещё жив. Однако ночью умер от обильной потери крови. Позже в анализах артиста обнаружили наркотические средства.
Напомним, в 2020 году в ИК-4 под Белгородом также отбывали наказание несколько месяцев российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. СМИ уже успели дать неофициальное название этой колонии — «звёздная».