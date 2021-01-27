«Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис ЮMoney

«Гарантия безопасности платёжных сервисов является той константой, вокруг которой строится наша деятельность. ЮMoney помогает пользователям осуществлять денежные переводы, создавать электронный кошелёк и выпускать виртуальную или пластиковую карту, принимать онлайн-оплату через ЮKassa. Мы тщательно подходим к выбору поставщика услуг. С „Ростелекомом“ сотрудничаем три года, ранее провайдер настроил канал связи для нашего ЦОД. А в последнем конкурсном отборе специалисты компании предложили оптимальное с технической и экономической точки зрения решение, которое позволило им выиграть тендер. „Ростелеком“ оперативно проработал и подключил виртуальную АТС с SIP-транк для московского кол-центра. В дальнейшем мы планируем реализовать это решение для горячей линии в Санкт-Петербурге», — отметил ИТ-директор ООО НКО «ЮМани» Денис Лыков.