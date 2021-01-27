Поджог бывшей жены и угрозы сотрудникам скорой обернулись для оскольчанина тюрьмой

Бывшие супруги выясняли отношения в октябре 2019 года. Во время ссоры оскольчанин вывел на улицу женщину и ударил её кулаком в лицо. После того, как пострадавшая упала, он облил её бензином и поджёг.
На место прибыли сотрудники скорой помощи. Однако мужчина обругал медиков, выгонял их из дома и угрожал фельдшерам топором.
Женщине всё же смогли оказать помощь: её на вертолёте санавиации отправили в Белгород. Площадь поражения термическими ожогами составила 50%.
В суде оскольчанин не признал вину. Подтвердил он только то, что не давал медикам оказать помощь экс-супруге, потому что она в тот момент якобы была голой.
Известно, что мужчина уже был судим, в том числе за пьяные угрозы убийством бывшей жене. У него есть неотбытое наказание в виде исправительных работ. Кроме этого, оскольчанин состоял на учёте как алкоголик-правонарушитель.
Старооскольский горсуд в итоге признал его виновным. Ему назначили шесть лет и семь месяцев в исправительной колонии с ограничением свободы на год. Приговор не вступил в силу.