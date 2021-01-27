От ковида умерли ещё пять жителей области, двое — из Белгорода

По информации оперштаба по коронавирусу в регионе на 27 января, на территории Белгородской области зарегистрировано 26 762 случая заболевания — за сутки прибавилось 176 человек. Из них 22 432 выздоровели — за сутки преодолели вирус ещё 199 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 47 жителей области. Умерли от коронавируса 352 человека.