От ковида умерли ещё пять жителей области, двое — из Белгорода

В горбольнице № 2 от коронавируса скончались две белгородки. Одна была 1928 года рождения, другая значительно моложе — 1972 года.
В Старооскольской окружной больнице умерли житель и жительница Губкина — 1968 и 1956 годов рождения, а также 58-летняя женщина из Старого Оскола.
По информации оперштаба по коронавирусу в регионе на 27 января, на территории Белгородской области зарегистрировано 26 762 случая заболевания — за сутки прибавилось 176 человек. Из них 22 432 выздоровели — за сутки преодолели вирус ещё 199 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 47 жителей области. Умерли от коронавируса 352 человека.