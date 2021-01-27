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От ковида умерли ещё пять жителей области, двое — из Белгорода

27 января 2021, 12:28
Фото: Бел.Ру
За последние сутки в регионе выявили 176 новых случаев заболевания. Цифры сообщили в оперативном штабе.

В горбольнице № 2 от коронавируса скончались две белгородки. Одна была 1928 года рождения, другая значительно моложе — 1972 года.

В Старооскольской окружной больнице умерли житель и жительница Губкина — 1968 и 1956 годов рождения, а также 58-летняя женщина из Старого Оскола.

По информации оперштаба по коронавирусу в регионе на 27 января, на территории Белгородской области зарегистрировано 26 762 случая заболевания — за сутки прибавилось 176 человек. Из них 22 432 выздоровели — за сутки преодолели вирус ещё 199 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 47 жителей области. Умерли от коронавируса 352 человека.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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