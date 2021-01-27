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Гомес подтвердил свой уход из «Аталанты»

27 января 2021, 09:25
Фото: pxhere.com
Атакующий полузащитник Алехандро Гомес подвел итоги своих выступлений в итальянском клубе. Отметим, что 32-летний аргентинец отправился в Испанию, чтобы завершить сделку относительно своего перехода в «Севилью».

«Мне грустно покидать этот город после стольких лет, но я рад новому приключению. Есть ли сожаления? Я бы сделал все, что сделал с первого дня, когда приехал. Мы вошли в историю этого клуба. Теперь «Аталанта» находится на вершине Европы. Что я скажу фанатам? Мне очень жаль, я буду сильно скучать... Это мой дом, до скорой встречи. Я уже разговаривал с Перкасси и Гасперини. Они знают, как сильно я их люблю, в том числе и Гасперини, конечно», – приводит слова хавбека «Советский спорт» с ссылкой на TMW.

Гомес выступал за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист.

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