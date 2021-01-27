Дождь и мокрый снег задержатся в Белгородской области

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде в четверг будет облачно. Ночью небольшие осадки — дождь со снегом при температуре +1 ºС. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь при +4 ºС. Такая же погода установится в Старом Осколе, но днём будет +3 ºС.