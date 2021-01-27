Дождь и мокрый снег задержатся в Белгородской области

28 января в Белгородской области будет облачно. Ожидаются небольшие или умеренные осадки — дождь и мокрый снег. Местами туман.
В отдельных районах ночью гололёд. На дорогах — гололедица. Температура воздуха составит от -2 ºС до +3 ºС.
Днём столбик термометра может подняться до отметки +5 ºС. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде в четверг будет облачно. Ночью небольшие осадки — дождь со снегом при температуре +1 ºС. Днём пройдёт небольшой кратковременный дождь при +4 ºС. Такая же погода установится в Старом Осколе, но днём будет +3 ºС.
В Валуйках и Новом Осколе температура составит +2 ºС ночью и +5 ºС днём. В первом городе почти весь день будет идти небольшой кратковременный дождь. В Новом Осколе ночью ожидается дождь со снегом, днём без осадков.