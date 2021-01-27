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Белгородские таможенники изъяли на границе крупную партию фильеров для макарон

27 января 2021, 09:08
Фото: пресс-служба Белгородской таможни
Гражданин Узбекистана вёз товар для продажи с Украины в Таджикистан. Фильеры изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков, а в отношении водителя фуры завели административное дело за недекларирование.

840 фильеров для производства макаронных изделий таможенники нашли во время осмотра фуры в пункте пропуска «Нехотеевка». Упакованные в прозрачные пластиковые бутылки предметы хранились в спальном месте дальнобойщика.

Эти товары гражданин Узбекистана вёз с Украины в Таджикистан для продажи. Общая сумма партии фильеров составила 630 тыс. рублей.

В отношении водителя возбудили административное дело за недекларирование товаров по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Фильеры изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков.

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#Новости#Таджикистан#Узбекистан#Нехотеевка#Макароны#Украина#Белгородская область#Таможня#Общество
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