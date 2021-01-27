Белгородские таможенники изъяли на границе крупную партию фильеров для макарон

840 фильеров для производства макаронных изделий таможенники нашли во время осмотра фуры в пункте пропуска «Нехотеевка». Упакованные в прозрачные пластиковые бутылки предметы хранились в спальном месте дальнобойщика.
Эти товары гражданин Узбекистана вёз с Украины в Таджикистан для продажи. Общая сумма партии фильеров составила 630 тыс. рублей.
В отношении водителя возбудили административное дело за недекларирование товаров по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Фильеры изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков.