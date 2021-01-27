Белгородские таможенники изъяли на границе крупную партию фильеров для макарон

Гражданин Узбекистана вёз товар для продажи с Украины в Таджикистан. Фильеры изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков, а в отношении водителя фуры завели административное дело за недекларирование.

840 фильеров для производства макаронных изделий таможенники нашли во время осмотра фуры в пункте пропуска «Нехотеевка». Упакованные в прозрачные пластиковые бутылки предметы хранились в спальном месте дальнобойщика. Эти товары гражданин Узбекистана вёз с Украины в Таджикистан для продажи. Общая сумма партии фильеров составила 630 тыс. рублей. В отношении водителя возбудили административное дело за недекларирование товаров по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Фильеры изъяли и поместили в камеру хранения вещдоков. Материалы по теме На границе белгородские таможенники изъяли 200 модулей смартфонов Xiaomi Таможенники задержали более 15 тысяч капсул препарата для похудения Белгородские таможенники задержали самоучитель французского языка конца XIX века