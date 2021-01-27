Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородская область вошла в антирейтинг регионов по закрывшимся компаниям

27 января 2021, 12:56
Фото: https://pixabay.com/ru/
Коронавирусный 2020 год нанёс серьёзный удар по малому и среднему бизнесу. Белгородская область вошла в топ-10 регионов, в которых за минувший год закрылось максимальное количество компаний.

В 2020 году Белгородская область потеряла 10,94% от всех компаний региона. Такие данные приводятся в исследовании аналитической службы международной консалтинговой сети FinExpertiza. В исследовании сказано, что в Белгородской области на конец 2020 года осталось 24,1 тыс. коммерческих организаций, что расположило её на 10-м месте рейтинга. Больше всех пострадал Санкт-Петербург (-15,42% компаний за год), Тульская область (-15,21% компаний за год) и Кабардино-Балкария (-14,92% компаний).

Стоит отметить, что из регионов Черноземья в исследовании отметилась только Липецкая область. Правда, ей, в отличие от Белгородской области, удалось выйти с минимальными потерями. За 2020 год регион потерял всего 0,9% от общего числа коммерческих предприятий.

За год в стране открылось только 214,6 новых компаний. Это на 24% меньше, чем в 2019 году. Эксперты объясняют такую ситуацию тем, что большую часть года действовали коронавирусные ограничения, поэтому многие предприниматели решили повременить с открытием своих организаций. Ликвидированных предприятий оказалось в 2,4 раза больше (+515,5 тыс. новых коммерческих организаций), чем открытых, что является худшим показателем за 18 лет исследований.

Редакция «Бел.Ру» проводила своё исследование по закрывшимся компаниям в регионе. По информации управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области, с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года в регионе зарегистрировали 6893 ИП, а прекратили свою деятельность 10 244 индивидуальных предпринимателя.

В 2020 году коронавирус закрыл почти 14 тыс. предпринимателей Белгородской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Мандатный бизнес: кто из белгородских предпринимателей избрался в депутатыДля малого и среднего бизнеса снизили ставки по льготным кредитамВ 2020 году коронавирус закрыл почти 14 тыс. предпринимателей Белгородской области
#Новости#Банкрот#Бизнес#Предприятия#Новости Белгорода#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18