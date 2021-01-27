Белгородская область вошла в антирейтинг регионов по закрывшимся компаниям

В 2020 году Белгородская область потеряла 10,94% от всех компаний региона. Такие данные приводятся в исследовании аналитической службы международной консалтинговой сети FinExpertiza. В исследовании сказано, что в Белгородской области на конец 2020 года осталось 24,1 тыс. коммерческих организаций, что расположило её на 10-м месте рейтинга. Больше всех пострадал Санкт-Петербург (-15,42% компаний за год), Тульская область (-15,21% компаний за год) и Кабардино-Балкария (-14,92% компаний).