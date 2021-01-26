bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2021, 07:39

Published 26 января 2021, 07:39

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

В «Ростелекоме» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовал «Киберпонедельник-2021»

26 января 2021, 07:39
По окончании новогодних и рождественских праздников и с наступлением нового делового сезона в салонах связи «Ростелекома» или интернет-магазине shop.rt.ru можно приобрести смартфон со скидкой до 60%.

Предложение распространяется на популярные модели смартфонов ведущих мировых производителей. На распродаже представлены классические модели, хиты продаж и новинки.

«Для нас важно, чтобы клиенты могли пользоваться самыми современными продуктами и услугами, которые делают жизнь более комфортной, интересной и безопасной. Поэтому мы продолжаем запускать для них выгодные акции на смартфоны в салонах связи по всей стране и интернет-магазине. По традиции, никаких дополнительных условий, клиенты лишь выбирают смартфон себе или в подарок близким из акционной линейки и оплачивают его со скидкой», — отметил генеральный директор компании ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Напомним, что смартфоны традиционно являются одной из популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.

Акция «Киберпонедельник-2021»[1] в салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 31 января включительно. Адреса салонов связи «Ростелекома»*, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.

[1] Акция «Киберпонедельник-2021» действует с 22 по 31 января 2021 года. Размер скидки на смартфоны в рамках акции — от 4% до 60%. Продавец акционного товара ООО «Ростелеком – Розничные системы» (Место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, 22 км. Киевского шоссе, д.6 стр.1. ОГРН: 1047855105650). Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке получения на shop.rt.ru.

Материалы по теме
«Ростелеком Контакт-центр» обработал 250 тыс. заявок на сдачу теста на COVID-19«Ростелеком» подготовил инфраструктуру для Всероссийской переписи населения«Ростелеком» привёл беспроводный интернет в сёла Белгородчины
#Новости#Общество#Ростелеком
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика