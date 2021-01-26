Шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса за сутки

На сегодняшний день, 26 января, статистика региона по коронавирусу составляет 26 586 заболевших — плюс 173 человека за сутки, из них 22 233 человека выздоровели — плюс 233 человека за сутки, умерших 347 человек — плюс шесть человек за сутки.