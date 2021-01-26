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Шесть жителей Белгородской области умерли от коронавируса за сутки

26 января 2021, 10:35
Фото: Бел.Ру
26 января статистику по смертности от COVID-19 пополнили белгородцы, проходившие в лечение в больницах.

Все умершие были пациентами белгородских больниц: пятеро лежали в горбольнице № 2, один проходил лечение в детской областной клинической больнице.

Трое из них были жителями Белгорода — 1940, 1958 и 1981 гг. рождения, один — житель области 1957 года и ещё одна жительница Ивнянского района 1977 года рождения.

На сегодняшний день, 26 января, статистика региона по коронавирусу составляет 26 586 заболевших — плюс 173 человека за сутки, из них 22 233 человека выздоровели — плюс 233 человека за сутки, умерших 347 человек — плюс шесть человек за сутки.

Большую часть заболевших составляют жители Белгорода — 7251 человек. На втором месте по заболеваемости идёт Старооскольский городской округ — 3897 человек. Меньше всего заболевших в Чернянском районе — 259 человек.

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