Как пользоваться кешбэк-сервисом

Теперь можно выбирать товары и услуги, которые вы хотите купить. Чтобы получить кешбэк, важно воспользоваться ссылкой на интернет-магазин на сайте и сервиса и перейти по ней. Такие ссылки, как правило, ведут не напрямую в магазин, а проходят ещё через партнёрскую сеть кешбэк-сервиса. В процессе перехода по ссылке сервис, партнёрская сеть и непосредственно магазин фиксируют у себя ваш переход и создают уникальный идентификатор. Он будет нужен для того, чтобы сверить суммы ваших покупок и рассчитать сумму кешбэка. Простыми словами, когда вы попадёте на сайт магазина, в системах уже будет ваш уникальный идентификатор, и магазин будет видеть, что вы пришли из конкретной торговой сети и вам положен кешбэк.