Как пользоваться кешбэк-сервисом

Вполне логично, что вместе с ростом популярности онлайн-покупок начали развиваться кешбэк-сервисы. Получить кэшбэк с покупок очень просто, нужно лишь знать этапы этого процесса.
Как можно понять из названия, кешбэк (от англ. cash – деньги, и back – возврат) – это возврат части денег, потраченных на покупки в Интернете. Главное отличие кешбэка от скидки в магазине в том, что скидка предоставляется непосредственно в момент осуществления покупки, в то время как возврат денег по кешбэку происходит через некоторое время после покупки.
Пользоваться кешбэк-сервисами очень просто. По сути всё, что требуется – это найти надёжный сервис, зарегистрироваться и начать делать покупки в интернете. Все остальные шаги в большинстве случаев происходят автоматически.
Рассмотрим детальнее процесс покупки с использованием кешбэка.
Прежде всего, необходимо выбрать сервис, с помощью которого вы будете делать покупки и получать кешбэк. Сегодня многие сервисы, которые сотрудничают с сотнями или даже тысячами продавцов, готовы предложить свои услуги.
К выбору сервиса стоит отнестись с осторожностью. Здесь важно обращать внимание не только на размер кешбэка, но и на репутацию ресурса, количество продавцов, которые с ним сотрудничают, а также на отзывы других покупателей.
2. Регистрация.
После того, как вы выбрали сервис, зарегистрируйтесь. В большинстве случаев у вас попросят только имя и пароль, а также контактные данные.
3. Начинайте онлайн-шопинг.
Теперь можно выбирать товары и услуги, которые вы хотите купить. Чтобы получить кешбэк, важно воспользоваться ссылкой на интернет-магазин на сайте и сервиса и перейти по ней. Такие ссылки, как правило, ведут не напрямую в магазин, а проходят ещё через партнёрскую сеть кешбэк-сервиса. В процессе перехода по ссылке сервис, партнёрская сеть и непосредственно магазин фиксируют у себя ваш переход и создают уникальный идентификатор. Он будет нужен для того, чтобы сверить суммы ваших покупок и рассчитать сумму кешбэка. Простыми словами, когда вы попадёте на сайт магазина, в системах уже будет ваш уникальный идентификатор, и магазин будет видеть, что вы пришли из конкретной торговой сети и вам положен кешбэк.
4. Оплатите товары.
После того, как вы выбрали товары или услуги в онлайн-магазине, оплатите их с помощью банковской карты или интернет-кошелька. Чтобы минимизировать риск технических сбоев, лучше оплачивать товары сразу после того, как вы перешли по партнёрской ссылке и выбрали то, что хотите купить.
После совершения покупки магазин передаёт информацию, а также ваш идентификатор, в партнёрскую сеть. В свою очередь, партнёрская сеть видит, что клиент пришёл от кешбэк-сервиса, и передаёт соответствующую информацию этому сервису.
5. Отслеживайте свой кешбэк на сайте сервиса.
Кешбэк-сервис получает информацию от партнерской сети о том, что его клиент совершил покупку, и рассчитывает процент кешбэка. Эта сумма записывается на ваш баланс на сайте сервиса.
Возврат непосредственно денег происходит через некоторое время после покупки. Интернет-магазин перечисляет сумму кешбэка партнёрской сети, а та, в свою очередь, перечисляет их кешбэк-сервису. Только после этого вы сможете получить свои деньги и вывести их со счёта. В среднем эта процедура занимает от 10 до 30 дней, после чего вы можете вывести деньги одним из доступных вам способов.
Как видно, процедура получения кешбэка проста. Если помнить о вышеописанных шагах, кешбэки с покупок можно получать быстро и без проблем.