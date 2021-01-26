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Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за ложное сообщение о краже из квартиры

26 января 2021, 07:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
Так мужчина хотел получить выплаты от страховой компании: сумма «украденного» потянула на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

25-летний житель Белгорода застраховал квартиру и имущество. Чтобы получить выплаты от страховой компании, молодой человек инсценировал кражу. Он обратился в полицию и рассказал, что из квартиры вынесли вещи почти на 1 млн рублей.

Однако правоохранители быстро раскрыли обман. Теперь белгородец стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Под эту же статью ранее попала жительница Старого Оскола. Женщина заявила о краже украшений на 30 тыс. рублей. Однако полицейские установили, что она втайне от мужа заложила ювелирные изделия в ломбард, а их исчезновение выдала за кражу.

Год исправительных работ суд назначил за ложный донос жителю Белгорода: он проиграл на ставках 1,6 млн рублей, а исчезновение суммы объяснил жене тем, что деньги у него вымогали полицейские.

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