Белгородцу грозит до двух лет тюрьмы за ложное сообщение о краже из квартиры

25-летний житель Белгорода застраховал квартиру и имущество. Чтобы получить выплаты от страховой компании, молодой человек инсценировал кражу. Он обратился в полицию и рассказал, что из квартиры вынесли вещи почти на 1 млн рублей.
Однако правоохранители быстро раскрыли обман. Теперь белгородец стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Под эту же статью ранее попала жительница Старого Оскола. Женщина заявила о краже украшений на 30 тыс. рублей. Однако полицейские установили, что она втайне от мужа заложила ювелирные изделия в ломбард, а их исчезновение выдала за кражу.
Год исправительных работ суд назначил за ложный донос жителю Белгорода: он проиграл на ставках 1,6 млн рублей, а исчезновение суммы объяснил жене тем, что деньги у него вымогали полицейские.