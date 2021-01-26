Белгородские предприятия внедряют промышленный интернет вещей на базе сети NB-IoT

Posted 26 января 2021, 11:14
Published 26 января 2021, 11:14
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Для крупнейших предприятий Старого Оскола, Губкина, Алексеевки, Валуек, Шебекино созданы условия для внедрения промышленного интернета вещей и автоматизации производства за счёт работы «умных» приборов и датчиков.
NB-IoT доступна в южной промзоне в Алексеевке, где действует уверенное покрытие для производственных территорий Алексеевского молочно-консервного комбината, Завода котельного оборудования, автотранспортного предприятия «Алексеевское», а также площадок нескольких элеваторов. В Валуйках сеть для внедрения промышленного интернета вещей действует на территории Валуйского таможенного поста и промышленной зоны, где расположено несколько крупнейших пищевых предприятий региона, поставляющих продукцию в десятки российских регионов.
На базе сети NB-IoT для белгородских предприятий открываются возможности по реализации комплексных решений в сфере промышленного интернета вещей – от контроля бесперебойной работы оборудования до удаленного мониторинга работы всех систем предприятия.
IoT-решения, которые ещё вчера казались фантастикой, уже сегодня можно реализовывать на белгородской земле. Преимущество технологии NB-IoT по сравнению с другими существующими стандартами для M2M – её защищённость и повышенная ёмкость, что позволяет при необходимости масштабировать решения для производства. Мы готовы помогать предприятиям нашего региона внедрять инновационные технологии, которые помогут автоматизировать производственные процессы и за счёт этого снизить производственные издержки. При этом клиенты получат всестороннюю поддержку от разработки индивидуального решения для конкретного производства до закупки «умных» устройств и настройки систем мониторинга и аналитики.Гузель Галеева, директор МТС в Белгородской области
Справка. В 2018 году компания МТС первой в Белгородской области запустила федеральную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). В настоящий момент ковровое покрытие NB-IoT уже организовано на территории более 70 российских регионов. При развитии инфраструктуры МТС уделяет особое внимание городам, где сосредоточены крупнейшие производственные мощности. Предприятия, которые пользуются NB-IoT, могут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, при этом эти устройства могут работать от одной батарейки до 10 лет без подзарядки. Решения на базе NB-IoT востребованы в самых разных отраслях: транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.