Белгородские предприятия внедряют промышленный интернет вещей на базе сети NB-IoT

Справка. В 2018 году компания МТС первой в Белгородской области запустила федеральную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things). В настоящий момент ковровое покрытие NB-IoT уже организовано на территории более 70 российских регионов. При развитии инфраструктуры МТС уделяет особое внимание городам, где сосредоточены крупнейшие производственные мощности. Предприятия, которые пользуются NB-IoT, могут подключать к одной базовой станции десятки тысяч устройств, при этом эти устройства могут работать от одной батарейки до 10 лет без подзарядки. Решения на базе NB-IoT востребованы в самых разных отраслях: транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.