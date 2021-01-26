Белгородец убил 350 карасей и окуней

На истоке реки Лисёнок есть пруд «Казачья Яружка», образованный гидротехническим сооружением. 19 ноября 2019 года инспекторы Федерального агентства по рыболовству обнаружили, что пруд «сбросили», то есть спустили с него воду.
После сброса и вылова рыбы оказалось, что 231 карась и 117 окуней погибли. На мужчину подали в суд.
25 ноября его признали виновным в нарушении правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов по статье 8.33 КоАП. Нанесённый государству ущерб оценили в 87 000 рублей.
Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию, но в Белгородском областном суде 12 января 2021 года решение Грайворонского районного суда оставили без изменения. Решение суда вступило в законную силу.