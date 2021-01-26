Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородец убил 350 карасей и окуней

26 января 2021, 14:46
Фото: Бел.Ру
С мужчины взыскали 87 тысяч рублей ущерба государству. Происшествие случилось в ноябре 2019 года в Грайворонском городском округе.

На истоке реки Лисёнок есть пруд «Казачья Яружка», образованный гидротехническим сооружением. 19 ноября 2019 года инспекторы Федерального агентства по рыболовству обнаружили, что пруд «сбросили», то есть спустили с него воду.

После сброса и вылова рыбы оказалось, что 231 карась и 117 окуней погибли. На мужчину подали в суд.

25 ноября его признали виновным в нарушении правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов по статье 8.33 КоАП. Нанесённый государству ущерб оценили в 87 000 рублей.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию, но в Белгородском областном суде 12 января 2021 года решение Грайворонского районного суда оставили без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

Материалы по теме
Жители пожаловались на мёртвую рыбу в водоёме под БелгородомБелгородская прокуратура заинтересовалась гибелью рыбы в реке ЛопаньПрокуратура завершила проверку по факту гибели рыбы в водоёме под Белгородом
#Новости#Гибель рыбы#Сброс#Пруд#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18