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Белгородец отсудил миллион рублей за смерть отца после падения на стройке

26 января 2021, 14:36
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина упал с девятого этажа строящегося здания. Как установил суд, в нарушении правил безопасности виноваты были директор компании и старший прораб. Родственник погибшего потребовал от ООО «Строймонтаж» компенсации морального вреда.

Несчастный случай произошёл 11 октября 2019 года: мужчина упал с девятого этажа строящегося здания. От повреждений рабочий скончался.

Причиной происшествия в акте о расследовании называлось нарушение правил безопасности со стороны ООО «Строймонтаж». Оказалось, что мужчина не прошёл инструктаж, у него не было предохранительного пояса и удостоверения на проведение работ.

Сын погибшего решил взыскать с компании компенсацию морального вреда. Белгородский районный суд установил, что в смерти сотрудника виноваты директор и старший прораб — они допустили нарушение правил безопасности. С компании «Строймонтаж» в пользу родственника умершего взыскали 1 млн рублей.

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#Новости#Миллион#Суд#Стройка#Белгородский район#Происшествия
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