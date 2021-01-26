Белгородец отсудил миллион рублей за смерть отца после падения на стройке

Несчастный случай произошёл 11 октября 2019 года: мужчина упал с девятого этажа строящегося здания. От повреждений рабочий скончался.
Причиной происшествия в акте о расследовании называлось нарушение правил безопасности со стороны ООО «Строймонтаж». Оказалось, что мужчина не прошёл инструктаж, у него не было предохранительного пояса и удостоверения на проведение работ.
Сын погибшего решил взыскать с компании компенсацию морального вреда. Белгородский районный суд установил, что в смерти сотрудника виноваты директор и старший прораб — они допустили нарушение правил безопасности. С компании «Строймонтаж» в пользу родственника умершего взыскали 1 млн рублей.