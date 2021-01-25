В Белгородской области нашли восемь тонн нелегального алкоголя

Полицейские, сотрудники УФСБ и Росгвардии обнаружили склад в Старом Осколе. 50-летний ранее судимый мужчина хранил восемь тонн алкоголя без специальной маркировки в арендованном помещении. Общая стоимость спиртного составила около миллиона рублей.
Алкоголь подозреваемый покупал за пределами Белгородской области, чтобы потом продать. Покупателей мужчина искал через знакомых. Причём спиртное он продавал и в розницу, и мелкооптовыми партиями.
Возбуждено уголовное дело за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров и продукции без маркировки по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Подозреваемому грозит до трёх лет тюрьмы. Расследование продолжается.