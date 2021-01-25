От коронавируса в Белгородской области скончались три женщины и двое мужчин

Умерли три женщины и двое мужчин из Белгорода, Губкинского и Грайворонского горокругов. За сутки в регионе в то же время прибавилось 175 заболевших. Общее число выздоровевших, по данным местного оперштаба, увеличилось до 22 тысяч.

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