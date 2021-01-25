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От коронавируса в Белгородской области скончались три женщины и двое мужчин

25 января 2021, 11:48
Фото: ИА «Бел.Ру»
Умерли три женщины и двое мужчин из Белгорода, Губкинского и Грайворонского горокругов. За сутки в регионе в то же время прибавилось 175 заболевших. Общее число выздоровевших, по данным местного оперштаба, увеличилось до 22 тысяч.

В Белгородской области умерли пять человек с подтверждённым ковидом:

  • женщина 1934 г. р. из Белгорода (горбольница № 2);
  • мужчина 1937 г. р. из Белгорода (горбольница № 2);
  • мужчина 1946 г. р. из Губкинского горокруга (горбольница № 2);
  • женщина 1952 г. р. из Белгорода (детская областная больница);
  • женщина 1966 г. р. из Грайворонского горокруга (детская областная больница).

В Грайворонском горокруге теперь насчитывается шесть жертв, в Губкинском — 14, в Белгороде — 146. Всего в регионе скончался 341 человек.

Лечатся в больницах 1127 пациентов с коронавирусом, на дому — 2945. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 48 человек.

Выписали за минувшие сутки 13 пациентов. Всего завершили стационарное и амбулаторное лечение 22 тыс. белгородцев.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 175 жителей региона. В Белгороде за день прибавилось 73 заболевших, в Старооскольском горокруге — 40, в Алексеевском и Яковлевском — по 10.

Новых заражённых не зарегистрировали в Грайворонском и Шебекинском горокругах, Вейделевском, Корочанском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — от одного до девяти заболевших за сутки.

На 25 января в Белгородской области в общей сложности новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 26 413 человек.

По информации регионального правительства, на прививку от ковида записались 13 250 белгородцев (+208 за сутки). Двукратно прошли вакцинацию 1238 человек, получили один компонент — 5666.

По данным федерального оперштаба, в России за прошедший день зарегистрировали 19 290 заболевших. Общее число выявленных случаев увеличилось до 3 738 690.

Выписали за сутки 19 003 человека. Всего завершили стационарное и амбулаторное лечение от ковида 3 150 763 пациента.

Скончались от коронавируса ещё 456 человек. В статистику умерших попали 69 918 пациентов с начала пандемии.

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