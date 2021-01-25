От коронавируса в Белгородской области скончались три женщины и двое мужчин

В Белгородской области умерли пять человек с подтверждённым ковидом:
В Грайворонском горокруге теперь насчитывается шесть жертв, в Губкинском — 14, в Белгороде — 146. Всего в регионе скончался 341 человек.
Лечатся в больницах 1127 пациентов с коронавирусом, на дому — 2945. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 48 человек.
Выписали за минувшие сутки 13 пациентов. Всего завершили стационарное и амбулаторное лечение 22 тыс. белгородцев.
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 175 жителей региона. В Белгороде за день прибавилось 73 заболевших, в Старооскольском горокруге — 40, в Алексеевском и Яковлевском — по 10.
Новых заражённых не зарегистрировали в Грайворонском и Шебекинском горокругах, Вейделевском, Корочанском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — от одного до девяти заболевших за сутки.
На 25 января в Белгородской области в общей сложности новую коронавирусную инфекцию подтвердили у 26 413 человек.
По информации регионального правительства, на прививку от ковида записались 13 250 белгородцев (+208 за сутки). Двукратно прошли вакцинацию 1238 человек, получили один компонент — 5666.
По данным федерального оперштаба, в России за прошедший день зарегистрировали 19 290 заболевших. Общее число выявленных случаев увеличилось до 3 738 690.
Выписали за сутки 19 003 человека. Всего завершили стационарное и амбулаторное лечение от ковида 3 150 763 пациента.
Скончались от коронавируса ещё 456 человек. В статистику умерших попали 69 918 пациентов с начала пандемии.