Национализировать или приватизировать: о промышленных играх в нефтегазе России

Ответы на данные вопросы искали журналисты издания «Новые Известия», запустив целый цикл материалов. По их данным, в 2020 году президент России Владимир Путин высказал своё мнение о том, что приватизация необходима там, где это приносит результат, но не с финансовой точки зрения, а для контроля. В свою очередь, Минфин дал более точные прогнозы. Так, в 2021 году в частные руки должны продать более 300 предприятий, которые находятся под крылом государства. Новых инвесторов должны найти Ростелеком, Россети, Махачкалинский и Новороссийский порты.