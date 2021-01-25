Национализировать или приватизировать: о промышленных играх в нефтегазе России

Ответы на данные вопросы искали журналисты издания «Новые Известия», запустив целый цикл материалов. По их данным, в 2020 году президент России Владимир Путин высказал своё мнение о том, что приватизация необходима там, где это приносит результат, но не с финансовой точки зрения, а для контроля. В свою очередь, Минфин дал более точные прогнозы. Так, в 2021 году в частные руки должны продать более 300 предприятий, которые находятся под крылом государства. Новых инвесторов должны найти Ростелеком, Россети, Махачкалинский и Новороссийский порты.
С финансовой точки зрения это принесёт в бюджет по 3,5 млрд рублей ежегодно. Но, по мнению лидер партии КПРФ Геннадия Зюганова, продавать имущество, которое является залогом стабильности в стране, — преступление.
По подсчётам Счётной палаты, в 2019 году доля госсектора в экономике за последние 10 лет выросла до 47%-48%. По оценкам ФАСа, рост доли с 1998 по 2017 год составил 35-45% (с 25% до 60-70%).
Нефтегазовый сектор – один из фундаментов стабильности государства. Но в 2020 году в федеральный бюджет поступило рекордно низкое количество доходов — 30%. Несмотря на это никто не отменял налог на прибыль нефтегазовых компаний, налог на зарплаты нефтяников, акцизы, которые идут в региональные и местные бюджеты.
По мнению аналитика нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина, за последние 23 года в стране происходит «ползучая» деприватизация нефтяной отрасли. Если ещё в 1997 году 7% нефти добывалось государством, сейчас — это больше 63%.
В настоящее время в стране есть только две частные фундаментальные добывающие компании — Лукойл и НОВАТЭК. Все остальные либо частично принадлежат государству, либо не дотягивают до лидеров отрасли.
Одними из ярых сторонников национализации являются представители КПРФ. Так, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, члена фракции КПРФ Юрия Афонина, большинство предприятий, которые продали за копейки, принесли новым владельцам огромную прибыль. При этом представители бизнеса только выжимают всё, что осталось от инфраструктуры советских времён, не модернизируя и не вкладывая средства в развитие.
С коммунистами согласны и эксперты. Как отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, когда компания государственная, она отчасти выполняет некоторые социально значимые задачи и проекты. К примеру, «Газпром» реализует проекты по газификации регионов. Несмотря на то, что вклад компании пока не окупается увеличением потребления газа, это социальный проект, за который частный бизнес не взялся бы.
Яркими примерами того, что идея национализации нефтегазовых компаний – не пережиток советского прошлого, являются Норвегия и Саудовская Аравия. К примеру, в Норвегии суверенный фонд, который сформировался за счёт нефтегазовых доходов, составил более 1 трлн долларов. А в Саудовской Аравии до мая 2020 года гражданам выплачивался прожиточный минимум в 380 долларов США, госслужащие и военные получали надбавку в 266 долларов, власти компенсировали часть расходов на электроэнергию, а НДС составлял 5%.
По мнению Афонина, бизнесмены хорошо обращаются только с тем предприятием, которые создали сами, с нуля, а вот заботиться о том, что осталось от Советского Союза, хорошо может только государство.
Но можно ли отправлять идею с частным бизнесом на свалку? Во втором материале журналисты «Новых известий» рассмотрели и другой вариант, при котором нефтегазовые компании находятся в частной собственности.
Но что и кому продавать? Так, на сегодняшний день в России фактически государственными являются Газпром и НОВАТЭК. Рыночная стоимость первого составляет 5,03 трлн рублей, а второго — 4,08 трлн рублей.
Как отметил аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин, разница между компаниями, управляемыми государством, и частным бизнесом грандиозная. Чиновник, который управляет госорганизацией, чаще всего не переживает за её эффективность. А в коммерческой компании менеджмент должен управлять в интересах акционеров и заботиться о повышении прибыли и минимизации издержек. Это закон, который нельзя нарушить.
Своё мнение высказали представители телеграм-каналов. К примеру, в сообществе «Газ-Батюшка» обозревателям «НИ» рассказали, что если доля государства в нефтегазе велика — это плохо. И ситуацию не исправит и присутствие даже двух частных компаний.
В свою очередь, аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин осудил и соцпроект газификации Газпрома. По его словам, на самом деле газификации нет. К примеру, гигантские трубы проходят от Ямала в сторону Европы и по тем территориям, где они идут, посёлки и селения не газифицированы.
Во всей нефтеперерабатывающей отрасли есть звено, без которого не получилось бы добыть ни барреля нефти. Это нефтесервисные организации. Они нанимают персонал, занимаются техникой и т.д.
В 2020 году именно нефтесерсис пострадал больше всех. Его выручка составила не более 22 млрд долларов. Из-за слабого спроса и ограничений ОПЕК+ добывающие компании часто отказывались от разработки новых скважин и часто не платили за выполненные работы. К примеру, именно государственный Газпром ввёл отсрочку платежей в 180 дней и продлил её на 2021 год. Как следствие — забастовки вахтовиков.
Но даже если бы нефтесервис был в частных руках, как отмечают эксперты, ничего не изменилось бы. Ведь ни государство, ни бизнесмены не напечатают деньги. Однако при этом частные компании намного гибче, у них больше возможностей привлечь заёмные средства.
Тем не менее, единого мнения по приватизации и национализации нефтегаза среди экспертов нет. Некоторые считают, что если будет закон о приватизации, должен быть закон и национализации, поскольку частники распоряжаются общими благами. И при ненадлежащем выполнении обязанностей должен быть механизм, который отстранит неопытных управленцев. Другие уверены, что национализация априори не имеет плюсов.
То есть, уходя от обоих вариантов, государство плавает между ними, увеличивая своё присутствие в данной отрасли, которое приводит в большинстве случаев только к застою.