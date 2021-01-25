Коронавирус от ума: в белгородском депздраве рассказали, как избежать побочки

Мы же говорим, что все болезни от ума, как и горе от ума. Поэтому, если человек внутри себя поборол сомнения, то и осложнений не будет. Потому что психологический фактор — очень важный фактор. Очень важно верить в то, что ты делаешь, и в то, что ты будешь спасён таким способом. А наука уже доказала результативность всего этого действа. Поэтому психологический аспект нужно каждому проработать. Людмила Крылова