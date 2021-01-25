Коронавирус от ума: в белгородском депздраве рассказали, как избежать побочки

На брифинге 25 января замначальника депздрава Белгородской области рассказала о числе привившихся от коронавируса белгородцев и затронула тему психосоматики.
По данным ведомства, одним компонентом уже провакцинировано от COVID-19 5666 человек, 523 — за последние сутки. Две дозы вакцины получили 1238 человек (+222 за сутки). Также за последние сутки появилось 208 желающих провакцинироваться от новой инфекции, а всего 13 650 человек записались на прививку: 1327 — через регистратуру, 200 — через госуслуги и 310 — через электронную регистратуру.
Также Крылова сообщила, что очень важен в этом деле внутренний настрой, и если правильно проработать этот аспект у себя в голове, то всё сложится лучшим образом.
Мы же говорим, что все болезни от ума, как и горе от ума. Поэтому, если человек внутри себя поборол сомнения, то и осложнений не будет. Потому что психологический фактор — очень важный фактор. Очень важно верить в то, что ты делаешь, и в то, что ты будешь спасён таким способом. А наука уже доказала результативность всего этого действа. Поэтому психологический аспект нужно каждому проработать. Людмила Крылова