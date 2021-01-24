В Белгороде умер провалившийся под лёд восьмилетний мальчик

Как стало известно ИА «Бел.Ру», трагедия случилась 24 января на реке Северский Донец. Там на льду катался восьмилетний мальчик. Ребёнок провалился под лёд.
Мальчика достали из воды и передали медикам. Однако спасти ребёнка не смогли — он скончался в машине скорой помощи.
Напомним, что в конце 2020 года в Чернянском районе под лёд провалилась семилетняя девочка, но тогда трагедии удалось избежать. Она упала в оставленную коммунальщиками и ничем не огороженную яму глубиной три метра, но смогла самостоятельно выбраться. У ребёнка было переохлаждение организма. После происшествия прокуратура внесла представление главе производственного подразделения Белоблводоканала.