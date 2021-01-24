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В Белгороде умер провалившийся под лёд восьмилетний мальчик

24 января 2021, 15:20
Фото: ИА Бел.Ру
Ребёнка передали медикам, но спасти его не смогли. Он умер в машине скорой помощи.

Как стало известно ИА «Бел.Ру», трагедия случилась 24 января на реке Северский Донец. Там на льду катался восьмилетний мальчик. Ребёнок провалился под лёд.

Мальчика достали из воды и передали медикам. Однако спасти ребёнка не смогли — он скончался в машине скорой помощи.

Напомним, что в конце 2020 года в Чернянском районе под лёд провалилась семилетняя девочка, но тогда трагедии удалось избежать. Она упала в оставленную коммунальщиками и ничем не огороженную яму глубиной три метра, но смогла самостоятельно выбраться. У ребёнка было переохлаждение организма. После происшествия прокуратура внесла представление главе производственного подразделения Белоблводоканала.

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