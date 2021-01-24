В Белгороде умер провалившийся под лёд восьмилетний мальчик

Напомним, что в конце 2020 года в Чернянском районе под лёд провалилась семилетняя девочка, но тогда трагедии удалось избежать. Она упала в оставленную коммунальщиками и ничем не огороженную яму глубиной три метра, но смогла самостоятельно выбраться. У ребёнка было переохлаждение организма. После происшествия прокуратура внесла представление главе производственного подразделения Белоблводоканала.