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На бульваре Юности в Белгороде обнаружили тело мужчины

24 января 2021, 14:18
Фото: ИА «Бел.Ру»
По предварительным данным, он упал с пожарной лестницы и сломал шею. Трагедия произошла в районе дома № 26.

На бульваре Юности в Белгороде 24 января обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы ИА «Бел.Ру». Погибшему было 39 лет.

По предварительным данным, мужчина упал с пожарной лестницы и сломал шею. Рядом с телом обнаружили пустую бутылку и пачку сигарет.

С начала года это не первая трагедия в областном центре. 18 января на улице Чапаева очевидцы обнаружили тело мужчины. В следкоме уточнили, что смерть наступила внезапно. Криминальных составляющих нет.

За сутки до этого в Северном обнаружили труп мужчины за остановкой. Белгородцу стало плохо, он умер на месте.

О ещё одном погибшем мужчине сообщалось в конце декабря. Тело нашли тоже на бульваре Юности.

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