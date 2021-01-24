На бульваре Юности в Белгороде обнаружили тело мужчины

На бульваре Юности в Белгороде 24 января обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы ИА «Бел.Ру». Погибшему было 39 лет.
По предварительным данным, мужчина упал с пожарной лестницы и сломал шею. Рядом с телом обнаружили пустую бутылку и пачку сигарет.
С начала года это не первая трагедия в областном центре. 18 января на улице Чапаева очевидцы обнаружили тело мужчины. В следкоме уточнили, что смерть наступила внезапно. Криминальных составляющих нет.
За сутки до этого в Северном обнаружили труп мужчины за остановкой. Белгородцу стало плохо, он умер на месте.