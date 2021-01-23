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В Москве начали задерживать людей на акции протеста в поддержку Навального

23 января 2021, 12:12
Фото: Татьяна Алексютина / ИА "БелРу"
В настоящее время в столице правоохранители начали задерживать людей, которые вышли на митинг в поддержку Навального. По оценкам журналистов, которые работают на месте события, полицейские задержали около 40 человек ещё до старта акции.

Сегодня, 23 января, по всей стране проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве ещё до начала митинга на Пушкинской площади задержали порядка 40 человек, сообщает РБК.

На региональном сайте МВД предупредили белгородцев, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях и неподчинение требованиям полицейских, а также провокации будут зафиксированы и отдельно расследованы.

В Белгороде в поддержку Навального на Соборной площади собралось порядка 1000 человек. Они прошли колонной от Центрального парка. По состоянию на 15:00 никого не задержали. Митинг проходит спокойно.

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