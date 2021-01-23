В Москве начали задерживать людей на акции протеста в поддержку Навального

Сегодня, 23 января, по всей стране проходят несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве ещё до начала митинга на Пушкинской площади задержали порядка 40 человек, сообщает РБК.
На региональном сайте МВД предупредили белгородцев, что участие в несанкционированных публичных мероприятиях и неподчинение требованиям полицейских, а также провокации будут зафиксированы и отдельно расследованы.
В Белгороде в поддержку Навального на Соборной площади собралось порядка 1000 человек. Они прошли колонной от Центрального парка. По состоянию на 15:00 никого не задержали. Митинг проходит спокойно.