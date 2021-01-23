В Белгородской области коронавирусом заболело ещё 183 человека

В Белгородской области COVID-19 подтвердили ещё у 183 человек. За всё время наблюдений в регионе зарегистрировали 26 058 случаев заболевания.
Выписали за минувшие сутки 246 белгородцев. Федеральный оперштаб сообщает, что всего завершили стационарное и амбулаторное лечение 23 806 пациентов. Свою статистику по выздоровевшим жителям региона белгородский штаб представит после полудня.
Скончались в Белгородской области 330 пациентов с коронавирусом. За сутки — пять человек.
В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 20 921 человека. Всего в стране зарегистрировали 3 698 273 случая заболевания.
За день выписали 27 779 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 3 109 315 россиян.
За сутки от инфекции скончались 559 человек. Общее количество летальных исходов — 68 971.