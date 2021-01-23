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В Белгородской области коронавирусом заболело ещё 183 человека

23 января 2021, 09:15
Фото: pixabay.com
Актуальные на 23 января данные привёл федеральный штаб. Выписали за сутки 246 жителей Белгородской области. Всего в регионе выявили 26 058 случаев заболевания, скончались 330 человек с коронавирусом.

В Белгородской области COVID-19 подтвердили ещё у 183 человек. За всё время наблюдений в регионе зарегистрировали 26 058 случаев заболевания.

Выписали за минувшие сутки 246 белгородцев. Федеральный оперштаб сообщает, что всего завершили стационарное и амбулаторное лечение 23 806 пациентов. Свою статистику по выздоровевшим жителям региона белгородский штаб представит после полудня.

Скончались в Белгородской области 330 пациентов с коронавирусом. За сутки — пять человек.

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердили ещё у 20 921 человека. Всего в стране зарегистрировали 3 698 273 случая заболевания.

За день выписали 27 779 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 3 109 315 россиян.

За сутки от инфекции скончались 559 человек. Общее количество летальных исходов — 68 971.

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