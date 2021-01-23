Уголовное дело, штраф за парковку и митинг в поддержку Навального: итоги 23 января

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 22-летнего пожарного Андрея Безлера, который 20 января упал в технологический колодец на месте тушения пожара. Происшествие случилось на базе отдыха «Лотос» в селе Сорокино Старооскольского горокруга. Загорелось двухэтажное складское помещение бывшей насосной станции, в котором хранилась старая мебель. После ликвидация огня Андрей Безлер отправился на разведку смежных помещений, но из-за дыма не заметил технологический колодец водозаборной скважины глубиной 15–20 метров и упал в него. В произошедшем обвиняют 58-летнего собственника бывшей насосной станции 1-го подъёма с водозаборным сооружением. Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него правоустанавливающие документы на помещение.
Полковника полиции, начальника ОМВД по Белгородскому району Евгения Гаенко, оштрафовали в центре Белгорода за парковку на месте, которое предназначено для инвалидов. На него составили протокол. Он заплатил штраф в размере 2500 рублей.
В Белгороде несанкционированный митинг начался 23 января в Центральном парке. На встречу собралось около 1000 человек. Белгородцы прошли от парка по улице 50-летия Белгородской области и дошли до Соборной площади. Протестующие устроили собрание напротив здания правительства Белгородской области, у стелы. Митинг в областном центре прошёл мирно, без задержаний полиции. Около 15:00 участники мероприятия начали расходиться. После завершения акции координатора белгородского штаба Алексея Навального Максима Климова задержали. Подробности пока неизвестны.