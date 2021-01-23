Уголовное дело, штраф за парковку и митинг в поддержку Навального: итоги 23 января

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 22-летнего пожарного Андрея Безлера, который 20 января упал в технологический колодец на месте тушения пожара. Происшествие случилось на базе отдыха «Лотос» в селе Сорокино Старооскольского горокруга. Загорелось двухэтажное складское помещение бывшей насосной станции, в котором хранилась старая мебель. После ликвидация огня Андрей Безлер отправился на разведку смежных помещений, но из-за дыма не заметил технологический колодец водозаборной скважины глубиной 15–20 метров и упал в него. В произошедшем обвиняют 58-летнего собственника бывшей насосной станции 1-го подъёма с водозаборным сооружением. Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него правоустанавливающие документы на помещение.