Итоги 22 января: «праздничный» фейк, старый квартал и вспышка ковида в интернате

В Сети появилась информация о том, что студентов НИУ «БелГУ» настойчиво приглашали на массовое мероприятие в главном корпусе 23 января. Планировалось оно с 14:00 до 21:00, а отказавшимся якобы грозили отчислением.
В БелГУ информацию опровергли. В пресс-службе заявили, что никаких мероприятий в этот день в университете не пройдёт, а студенты продолжают обучаться дистанционно.
При этом время начала фейкового праздника совпало со стартом шествия в поддержку Алексея Навального — 14:00. Напомним, что мэрия мероприятие так и не согласовала, но сторонники оппозиционного политика всё равно намерены выйти на улицы Белгорода.
В Белгороде до сих пор не решили, как будет выглядеть исторический центр — участок на Свято-Троицком бульваре. Специалисты работают над проектом, который затем изучит архитектурный совет.
Пока же на участке насчитывается десять аварийных домов.
Известно, что врио губернатора Вячеслав Гладков рекомендовал не застраивать исторический центр Белгорода жильём. Мэр Юрий Галдун с ним согласился, но проблема в том, что инициатива требует много денег.
Ещё одним вариантом на прямой линии 24 декабря Юрий Галдун называл строительство среднеэтажного жилья в старом квартале, но добавил, что это маловероятно.
Коронавирус добрался до Ливенского психоневрологического интерната в Красногвардейском районе. Как сообщила начальник регионального управления соцзащиты Елена Батанова, ковид подтвердили у 39 человек — у 13 сотрудников и 26 проживающих. Заражённых изолировали в Красногвардейской ЦРБ.
По словам Батановой, инфекцию занёс кто-то из сотрудников интерната. При этом персонал, заступивший на смену 11 января, прошёл тестирование, и у всех был отрицательный результат.
В Белгородскую область после сильных морозов всё-таки придёт потепление. По прогнозам синоптиков, ночью в выходные столбик термометра может подняться до +3 ºС, днём — до +6 ºС.
Потепление будет сопровождаться осадками: и в субботу, и в воскресенье ожидается небольшой дождь. Местами туман и гололёд.