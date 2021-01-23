Итоги 22 января: «праздничный» фейк, старый квартал и вспышка ковида в интернате

Студентов БелГУ отправляют на несуществующий праздник в день, когда по всей стране планируются шествия, а в психоневрологический интернат в регионе занесли коронавирус. Другие новости дня связаны с неопределённостью по поводу исторического центра Белгорода и с наступлением весенней погоды.

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