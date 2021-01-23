Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Итоги 22 января: «праздничный» фейк, старый квартал и вспышка ковида в интернате

23 января 2021, 07:09
Фото: ИА «Бел.Ру»
Студентов БелГУ отправляют на несуществующий праздник в день, когда по всей стране планируются шествия, а в психоневрологический интернат в регионе занесли коронавирус. Другие новости дня связаны с неопределённостью по поводу исторического центра Белгорода и с наступлением весенней погоды.

Студентов не зовут на праздник

В Сети появилась информация о том, что студентов НИУ «БелГУ» настойчиво приглашали на массовое мероприятие в главном корпусе 23 января. Планировалось оно с 14:00 до 21:00, а отказавшимся якобы грозили отчислением.

В БелГУ информацию опровергли. В пресс-службе заявили, что никаких мероприятий в этот день в университете не пройдёт, а студенты продолжают обучаться дистанционно.

При этом время начала фейкового праздника совпало со стартом шествия в поддержку Алексея Навального — 14:00. Напомним, что мэрия мероприятие так и не согласовала, но сторонники оппозиционного политика всё равно намерены выйти на улицы Белгорода.

В Белгороде распространили фейк о семичасовом празднике в БелГУ 23 января
Узнать подробнее

Со старым кварталом не определились

В Белгороде до сих пор не решили, как будет выглядеть исторический центр — участок на Свято-Троицком бульваре. Специалисты работают над проектом, который затем изучит архитектурный совет.

Пока же на участке насчитывается десять аварийных домов.

Известно, что врио губернатора Вячеслав Гладков рекомендовал не застраивать исторический центр Белгорода жильём. Мэр Юрий Галдун с ним согласился, но проблема в том, что инициатива требует много денег.

Ещё одним вариантом на прямой линии 24 декабря Юрий Галдун называл строительство среднеэтажного жилья в старом квартале, но добавил, что это маловероятно.

В Белгороде не решили, что будет на месте старых двухэтажек в центре города
Узнать подробнее

Вспышка в психоневрологическом интернате

Коронавирус добрался до Ливенского психоневрологического интерната в Красногвардейском районе. Как сообщила начальник регионального управления соцзащиты Елена Батанова, ковид подтвердили у 39 человек — у 13 сотрудников и 26 проживающих. Заражённых изолировали в Красногвардейской ЦРБ.

По словам Батановой, инфекцию занёс кто-то из сотрудников интерната. При этом персонал, заступивший на смену 11 января, прошёл тестирование, и у всех был отрицательный результат.

В психоневрологическом интернате в Белгородской области 39 человек заболело COVID-19
Узнать подробнее

Идёт весенняя погода

В Белгородскую область после сильных морозов всё-таки придёт потепление. По прогнозам синоптиков, ночью в выходные столбик термометра может подняться до +3 ºС, днём — до +6 ºС.

Потепление будет сопровождаться осадками: и в субботу, и в воскресенье ожидается небольшой дождь. Местами туман и гололёд.

Синоптики пообещали дождливые и тёплые выходные в Белгородской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Крещенские купания, аномальное тепло и умершие от COVID: о чём говорили 19 январяФейковое фото депутата и отказ в митинге в поддержку Навального: итоги 20 январяНовая транспортная схема в Белгороде, гибель пожарного и потепление: итоги 21 января
#Новости#Белгород#Итоги#Коронавирус#Психоневрологический интернат#Ниу «белгу»#Навальный#Ливенка#Шествие#Фейк#Свято-троицкий бульвар#Погода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18