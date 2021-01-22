В Белгородской области проведут кадровый конкурс правительства для молодёжи

И ещё важный момент, на котором акцентировал внимание Гладков – каждому потенциальному участнику его команды нужно быть готовым к тому, что работать придётся очень много, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области. В любом случае команда Гладкова будет стремиться к тому, чтобы перемены в регионе делали жизнь людей лучше, обеспечивали их безопасность, в том числе охрану здоровья, и качественно изменяли образ жизни людей.