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В Белгородской области проведут кадровый конкурс правительства для молодёжи

22 января 2021, 07:45
Фото: ИА «Бел.Ру»
О правилах проведения конкурса рассказал врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью РБК.

По мнению Гладкова, в правительстве должна работать яркая, амбициозная и креативная молодёжь. Отбирать самых достойных будут в рамках кадрового конкурса. Методику отбора разработают на основе рекомендаций федеральных программ.

Кадровым конкурсом отбор молодых людей не ограничится, их будут обучать в течение длительного времени. В результате будут сформированы управленческие команды. То есть человека не индивидуально будут интегрировать в структуру администраций, а в составе сформированной команды. Для этого проведут диагностику работы всех структурных подразделений органов госвласти.

При этом Вячеслав Гладков подчеркнул, что не собирается полностью ломать управленческую систему. Для начала нужно во всём разобраться и внедрить нужную тональность ответов на обращения жителей, чтобы не возникало недопониманий и обид. Но перемены будут. Например, сейчас есть вакансия начальника департамента здравоохранения области, причём руководить ведомством должен профессионал.

И ещё важный момент, на котором акцентировал внимание Гладков – каждому потенциальному участнику его команды нужно быть готовым к тому, что работать придётся очень много, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области. В любом случае команда Гладкова будет стремиться к тому, чтобы перемены в регионе делали жизнь людей лучше, обеспечивали их безопасность, в том числе охрану здоровья, и качественно изменяли образ жизни людей.

Напомним, о грядущем кадровом конкурсе Вячеслав Гладков заявил в начале декабря 2020 года в ходе прямой линии с белгородцами. По его мнению, он необходим, так как у населения есть масса вопросов относительно управленческих кадров в регионе. Сам врио губернатора Белгородской области тоже не так давно прошёл обучение в школе кадрового резерва.

Вячеслав Гладков хочет провести в Белгородской области кадровый конкурс
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Вячеслав Гладков хочет провести в Белгородской области кадровый конкурс
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