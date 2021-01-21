В Белгородской области в 31 семье родились седьмые дети

По информации регионального управления ЗАГС, в 2020 году в области родился 1751 ребёнок, который стал третьим в семье. Ещё 497 детей стали четвёртыми, 167 — пятыми, 66 — шестыми, 31 — седьмыми.
Помимо этого, в прошлом году в регионе на свет появилось 22 ребёнка, которые стали по счёту в семье восьмыми-тринадцатыми. Больше всего восьмых детей родилось в Яковлевском горокруге (4 из 9). Что касается тринадцатых, двое из трёх детей родились в Алексеевском горокруге.
Лидером стал Старооскольский горокруг. Там родилось шесть детей, которые стали восьмыми-тринадцатыми в семье.
Как отметила Слюсаренко, за прошлый год в регионе на 14,1% увеличилось число семей, в которых появился третий ребёнок. Также увеличилось и общее количество детей, которые стали четвёртыми и более. В 2020 году их было 783, а в 2019-м — 659. А в 2019 году в Белгородской области зарегистрировали двоих детей, которые стали шестнадцатыми в семье.