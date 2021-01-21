В Белгородской области в 31 семье родились седьмые дети

Как отметила Слюсаренко, за прошлый год в регионе на 14,1% увеличилось число семей, в которых появился третий ребёнок. Также увеличилось и общее количество детей, которые стали четвёртыми и более. В 2020 году их было 783, а в 2019-м — 659. А в 2019 году в Белгородской области зарегистрировали двоих детей, которые стали шестнадцатыми в семье.