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В Белгородской области в 31 семье родились седьмые дети

21 января 2021, 05:15
Фото: ИА "БелРу"
Статистику по рождённым за 2020 год в регионе обнародовала начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко. В целом в прошлом году стало больше семей, где родились четвёртые и последующие дети.

По информации регионального управления ЗАГС, в 2020 году в области родился 1751 ребёнок, который стал третьим в семье. Ещё 497 детей стали четвёртыми, 167 — пятыми, 66 — шестыми, 31 — седьмыми.

Помимо этого, в прошлом году в регионе на свет появилось 22 ребёнка, которые стали по счёту в семье восьмыми-тринадцатыми. Больше всего восьмых детей родилось в Яковлевском горокруге (4 из 9). Что касается тринадцатых, двое из трёх детей родились в Алексеевском горокруге.

Лидером стал Старооскольский горокруг. Там родилось шесть детей, которые стали восьмыми-тринадцатыми в семье.

Как отметила Слюсаренко, за прошлый год в регионе на 14,1% увеличилось число семей, в которых появился третий ребёнок. Также увеличилось и общее количество детей, которые стали четвёртыми и более. В 2020 году их было 783, а в 2019-м — 659. А в 2019 году в Белгородской области зарегистрировали двоих детей, которые стали шестнадцатыми в семье.

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