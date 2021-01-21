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На месте горевшей базы отдыха в Белгородской области погиб пожарный

21 января 2021, 09:47
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
22-летний Андрей Безлер в задымлённом помещении упал в технологический колодец у входа в одно из помещений. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На месте происшествия обнаружили тело ещё одного мужчины.

Пожар произошёл 20 января на базе отдыха «Лотос» в селе Сорокино Старооскольского горокруга. Горело двухэтажное складское помещение бывшей насосной станции, в котором хранилась старая мебель. Сообщение о происшествии в службу спасения поступило в 06:37.

Спасатели на месте происшествия во время разбора конструкций обнаружили погибшего мужчину 1981 года рождения.

Тушить огонь приехал в том числе 22-летний Андрей Безлер со своим караулом. Уже после ликвидации пожара молодой человек вместе с коллегой пошёл на разведку смежных помещений, чтобы узнать, не осталось ли возгораний и нет ли пострадавших.

Здание было задымлённым. Из-за этого спасатель не заметил и упал в расположенный у входа технологический колодец водозаборной скважины глубиной 15–20 метров. Молодого человека быстро подняли и передали врачам, но травмы оказались смертельными.

По информации регионального управления МЧС, Андрей Безлер прослужил в пожарной охране два года. Под его руководством караул занимал призовые места на профессиональных конкурсах.

В ведомстве пообещали помочь семье погибшего.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

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