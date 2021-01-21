На месте горевшей базы отдыха в Белгородской области погиб пожарный

Тушить огонь приехал в том числе 22-летний Андрей Безлер со своим караулом. Уже после ликвидации пожара молодой человек вместе с коллегой пошёл на разведку смежных помещений, чтобы узнать, не осталось ли возгораний и нет ли пострадавших.