На месте горевшей базы отдыха в Белгородской области погиб пожарный

Пожар произошёл 20 января на базе отдыха «Лотос» в селе Сорокино Старооскольского горокруга. Горело двухэтажное складское помещение бывшей насосной станции, в котором хранилась старая мебель. Сообщение о происшествии в службу спасения поступило в 06:37.
Спасатели на месте происшествия во время разбора конструкций обнаружили погибшего мужчину 1981 года рождения.
Тушить огонь приехал в том числе 22-летний Андрей Безлер со своим караулом. Уже после ликвидации пожара молодой человек вместе с коллегой пошёл на разведку смежных помещений, чтобы узнать, не осталось ли возгораний и нет ли пострадавших.
Здание было задымлённым. Из-за этого спасатель не заметил и упал в расположенный у входа технологический колодец водозаборной скважины глубиной 15–20 метров. Молодого человека быстро подняли и передали врачам, но травмы оказались смертельными.
По информации регионального управления МЧС, Андрей Безлер прослужил в пожарной охране два года. Под его руководством караул занимал призовые места на профессиональных конкурсах.
В ведомстве пообещали помочь семье погибшего.