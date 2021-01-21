Кооператив «Свой дом»: рейдерский захват или легитимное правление?

Кооператив «Свой дом» был создан в 2005 году. Как отметил генеральный директор Фонда поддержки ИЖС и АО «БИК» Антон Иванов на пресс-конференции в правительстве Белгородской области, это был третий оплот, инструмент поддержки развития ИЖС в Белгородской области. Его участниками стали свыше 12 тысячи пайщиков. Суть самого кооператива заключалась в том, чтобы собирать паевые взносы от 50 до 300 тысяч рублей и спустя год возвращать пай, выдавая заём на льготных условиях на семь лет под 1% годовых в двукратном размере суммы паевого взноса. К примеру, пайщик вносит 300 тысяч рублей, через год средства ему возвращаются, и выдаётся заём в размере 600 тысяч рублей под 1% на семь лет.
Несложно посчитать, что экономическая модель такого кооператива требовала подпитки, потому что сам себя он не мог обеспечивать. На каждого текущего пайщика нужно было всегда привлекать ещё двух. Чтобы не допустить создания пирамиды, Фонд поддержки ИЖС всегда финансировал кооператив и выдавал соответствующие займы, которые потом кооператив возвращал.Антон Иванов
По словам Иванова, отношения между двумя организациями стали портиться, когда возник спор по возврату одного из займов. На кону стояло 1,2 млрд рублей. В 2009 году «Свой дом» выдал данную сумму пайщикам, к 2016 году средства должны были вернуть. Но из всей суммы на счёт Фонда поддержки ИЖС поступило всего 450 млн рублей.
На фоне этого прежнее руководство начало спекулировать. Они перестали исполнять свои обязательства перед пайщиками, ссылаясь на спор и говоря о том, что есть определённые опасения, арестованные счета.Антон Иванов
Поэтому, как отметил Иванов, в Фонд обратились некоторые пайщики с предложением провести собрание. 15 июня 2020 года его провели заочно: пайщикам разослали бюллетени, где каждый участник высказал своё мнение по повестке. На основании этого создали протокол, с которым обратились в налоговую инспекцию. Там не нашли оснований для отказа в регистрации нового правления.
Корпоративный спор между старым и новым правлением кооператива «Свой дом» влияет на законные права и интересы действующих пайщиков. Распространяется порочащая честь и достоинство ложная информация, что нынешнее правление нарушило закон и захватило власть и якобы из-за этого старое правление не может выплачивать средства и полноценно работать.Антон Иванов
В свою очередь на сайте кооператива опубликована информация о том, что никаких собраний не проводили и намерений сменить действующего руководителя Марию Попкову нет. Помимо этого, в документе указано, что все договоры финансирования жилищного строительства, которые заключили с кооперативом, выплачиваются за счёт денег самого кооператива. Также на сайте есть документ от 27 июня 2020 года о проведении собрания членов кооператива, где председателем вновь избрали Марию Попкову.
В настоящее время правление кооператива во главе с Попковой пытается обжаловать решение июньского собрания. Как сообщил Иванов, в суде первой инстанции новое правление во главе с исполнительным директором АО «БИК» Александром Коваленко выиграло. Дело рассматривали в Свердловском районном суде Белгорода.
В настоящее время, судя по картотеке дел Арбитражного суда Белгородской области, после трёх прошедших судебных заседаний (23 июня, 27 июля и 26 ноября 2020 года) суд назначил ещё одно.
Так, во время первого разбирательства Арбитражный суд Белгородской области вернул исковое заявление кооперативу «Свой дом», во время второго — вернул апелляционную жалобу, а во время третьего заседания Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд (Воронеж) отменил первое решение белгородского суда (о непринятии заявления) и направил вопрос на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. В следующий раз стороны встретятся в суде 25 января.
Судя по материалам дела, среди главных аргументов кооператива значится то, что, согласно уставу, проводить собрания или нет может правление кооператива, а выдать распоряжение может его председатель. Поэтому, как считают представители «Своего дома», ни Фонд поддержки ИЖС, ни АО «БИК» не могут проводить собрания, потому что являются посторонними юрлицами по отношению к кооперативу.
В свою очередь, как отметил Иванов, в 2019 году качество обслуживания пайщиков стало ухудшаться, люди начали обращаться в адрес операторов ИЖС и рассказывать о задержках выплат и отказах в кредитовании.
Принять антикризисные меры, возобновить и улучшить деятельность предложили опытным управленцам из числа сотрудников правительственных операторов ИЖС (Фонд поддержки ИЖС и АО «БИК»). Я хочу заверить всех участников кооператива, что «Свой дом» продолжает работу. Те корпоративные и гражданско-правовые споры, в которых он сейчас погряз, не должны влиять на работу и интересы пайщиков. Сейчас Фонд поддержки ИЖС берёт под шефство ситуацию, потому что исторически кооператив «Свой дом» был создан сотрудниками Фонда.Антон Иванов