Кооператив «Свой дом»: рейдерский захват или легитимное правление?

Кооператив «Свой дом» был создан в 2005 году. Как отметил генеральный директор Фонда поддержки ИЖС и АО «БИК» Антон Иванов на пресс-конференции в правительстве Белгородской области, это был третий оплот, инструмент поддержки развития ИЖС в Белгородской области. Его участниками стали свыше 12 тысячи пайщиков. Суть самого кооператива заключалась в том, чтобы собирать паевые взносы от 50 до 300 тысяч рублей и спустя год возвращать пай, выдавая заём на льготных условиях на семь лет под 1% годовых в двукратном размере суммы паевого взноса. К примеру, пайщик вносит 300 тысяч рублей, через год средства ему возвращаются, и выдаётся заём в размере 600 тысяч рублей под 1% на семь лет.