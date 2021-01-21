Кирьяков: Переход в «Фиорентину» – последний шанс для Кокорина поиграть за границей

«Это для него последний шанс поиграть за границей. Если позже и будут какие-то приглашения, то не от команд такого уровня. Понятно, что «Фиорентина» – это не топ-клуб, а крепкий середняк. Возможно, он там себя проявит, как сейчас это делает Шомуродов, перейдя не в самый сильный клуб. Но я не верю, что Саша уедет. Исходя из своего опыта, скажу, что наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег», – цитирует Кирьякова «Советский спорт», ссылаясь «Евро-футбол.ру».