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Кирьяков: Переход в «Фиорентину» – последний шанс для Кокорина поиграть за границей

21 января 2021, 13:28
Фото: pxhere.com
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил перспективы форварда «Спартака» Александра Кокорина в составе «Фиорентины».

Ранее стало известно, что 29-летний игрок в ближайшие выходные пройдет медосмотр перед окончательным оформлением своего трансфера в клуб Серии А.

«Это для него последний шанс поиграть за границей. Если позже и будут какие-то приглашения, то не от команд такого уровня. Понятно, что «Фиорентина» – это не топ-клуб, а крепкий середняк. Возможно, он там себя проявит, как сейчас это делает Шомуродов, перейдя не в самый сильный клуб. Но я не верю, что Саша уедет. Исходя из своего опыта, скажу, что наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег», – цитирует Кирьякова «Советский спорт», ссылаясь «Евро-футбол.ру».

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