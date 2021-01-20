В Белгородской области открыли памятник подорвавшемуся на мине сыну полка

В 2020-м на этом месте перезахоронили останки сына полка. Имя погибшего мальчика до сих пор неизвестно. По воспоминаниям старожилов, в 1943 году под Воронежем советские солдаты подобрали сироту, так он стал сыном полка. После освобождения Алексеевки ребёнок погиб: мальчик подорвался на мине. Похоронили его на окраине города. За могилой долгое время ухаживал местный житель.