В Белгородской области открыли памятник подорвавшемуся на мине сыну полка

19 января в Алексеевке открыли памятник сыну полка. Он появился по инициативе местного жителя Артёма Шеломиенко. Скульптурную композицию установили на братской могиле советских воинов, погибших в боях в 1943 году.
В 2020-м на этом месте перезахоронили останки сына полка. Имя погибшего мальчика до сих пор неизвестно. По воспоминаниям старожилов, в 1943 году под Воронежем советские солдаты подобрали сироту, так он стал сыном полка. После освобождения Алексеевки ребёнок погиб: мальчик подорвался на мине. Похоронили его на окраине города. За могилой долгое время ухаживал местный житель.
Завершилась церемония открытия минутой молчания и возложением цветов к памятнику.
Ещё одну скульптуру, посвящённую детям войны, открыли в минувшем году в Белгороде. Ко Дню города памятник появился возле храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Автор композиции — Анатолий Шишков.