Медикам Яковлевской ЦРБ в Белгородской области выплатили зарплату и неустойку

Как сообщили в областном правительстве, сегодня, 20 января, медики центральной районной больницы в Яковлевском горокруге получили зарплату за декабрь. Помимо этого, сотрудникам медучреждения выплатили неустойку.
Напомним, информация о задержке выплат появилась вчера, 19 января. В региональном департаменте здравоохранения и соцзащиты населения объяснили, что сотрудники не получили вовремя зарплаты из-за временного сбоя в программном обеспечении.
Над решением проблемы работали депздрав и департамент финансов. Средства обещали выплатить, как только всё нормализуется. На места всё стало спустя сутки.