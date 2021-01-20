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Медикам Яковлевской ЦРБ в Белгородской области выплатили зарплату и неустойку

20 января 2021, 11:22
Фото: Правительство Белгородской области
В региональном правительстве сообщили, что сотрудники Яковлевской ЦРБ получили задержанную зарплату за декабрь. Также им начислили неустойку. Ранее белгородский департамент здравоохранения объяснил задержку выплат сбоем в программном обеспечении.

Как сообщили в областном правительстве, сегодня, 20 января, медики центральной районной больницы в Яковлевском горокруге получили зарплату за декабрь. Помимо этого, сотрудникам медучреждения выплатили неустойку.

Напомним, информация о задержке выплат появилась вчера, 19 января. В региональном департаменте здравоохранения и соцзащиты населения объяснили, что сотрудники не получили вовремя зарплаты из-за временного сбоя в программном обеспечении.

Над решением проблемы работали депздрав и департамент финансов. Средства обещали выплатить, как только всё нормализуется. На места всё стало спустя сутки.

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