Дорого, но небогато: жители Белгорода недовольны платными парковками и накопили долги

Редакция ИА «Бел.Ру» решила выяснить, почему не окупаются платные парковки в Белгороде, достаточно ли их и что будет с Белгородским парковочным пространством в будущем.
Редакция ИА «Бел.Ру» направила официальный запрос в городскую администрацию, чтобы узнать, сколько долгов скопилось за белгородцами из-за неоплаченной парковки. По данным полученного ответа, в минувшем году «Белгородскому парковочному пространству» автомобилисты задолжали почти 40,4 млн рублей. Всего было составлено 40 399 протоколов за неоплату парковки. Из общей суммы взыскали только 18,5 млн рублей. Получается, что больше половины денег предприятие пока так и не получило. И неизвестно, получит ли вообще.
Стоит отметить, что в 2019 году ситуация выглядела более оптимистично. Всего было вынесено 7629 постановлений на общую сумму 7,6 млн рублей. Взыскали с должников почти все деньги — 6,9 млн рублей.
На 15 января 2021 года общая сумма задолженности автомобилистов перед «Белгородским парковочным пространством» составляла 15,7 млн рублей.
Мы уже писали о том, что в октябре 2020 года жителям Белгорода пришло 13 684 штрафа за неоплату стоянки.
Редакция ИА «Бел.Ру» решила провести опрос среди читателей и выяснить, как жители региона относятся к платным парковкам и их стоимости. Опрос проводился на сайте и в социальных сетях. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, участие мы сделали анонимным. Всего на наши вопросы ответили 256 читателей.
48,4% опрошенных считают, что стоимость платных парковок в Белгороде слишком велика. Вместо этого необходимо строить бесплатные парковки. Этот вариант ответа выбрали 124 человека. Ещё 35,5% опрошенных или 91 человек отметили, что даже при желании оплатить парковку сталкиваются с проблемой — не работают паркоматы.
О том, что предприятие вообще убыточное и его пора упразднить, сказали 82 человека, что составляет 32% опрошенных. А 77 человек говорят о том, что цена в принципе не соответствует качеству предоставляемой услуги. За этот вариант ответа проголосовали 30% опрошенных.
Часть респондентов к минусам относят неудобное приложение, через которое тоже можно оплатить пребывание автомобиля на машиноместе. На этот нюанс указали 68 человек или 26,5% опрошенных.
Недовольны неудобством парковок 34 человека (13,2% от общего числа проголосовавших). Они отмечают, что платные парковки есть не везде и их в принципе мало — на всех желающих мест не хватает. Правда, 20 человек с ними не согласны и говорят о том, что парковки удобны и расположены в правильных местах. Это 7,8% респондентов. Наконец, 19 человек поделились мнением, что парковки нужно развивать и за платными машиноместами будущее. Это 7,4% опрошенных.
Несмотря на то, что за рулём автомобиля обычно сидит его владелец, в какой-то мере штурвалом правит и «Белгородское парковочное пространство», указывая жителям региона, где, как и когда парковаться, а также — сколько за это платить. Только вот в самом предприятии с капитаном не сложилось: организация меняет руководителей, как перчатки.
С момента появления компании в 2014 году она успела сменить девять директоров. Первым в кресло руководителя сел Михаил Смольяков. В январе 2015 года на его смену пришёл Олег Михалин, который задержался на этом посту до ноября 2017 года.
После Михалина директором компании до января 2019 года пробыл Владимир Авдеев. Ему последнему удалось пробыть на посту больше года. С 2019 года руководители начали меняться раз в пару месяцев.
Так, в январе 2019 года в кресло директора сел Валентин Полевой, а уже в феврале его место занял Денис Шляхов. В октябре этого же года исполняющим обязанности директора стал Артур Барило, а с января по июль 2020 директором был Евгений Крамарев. Для того, чтобы занять этот пост, он оставил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Возможно, зря, потому что директором «Белгородского парковочного пространства» он пробыл всего полгода. Маловато для успешного руководителя.
После него на неполных два месяца пришёл Сергей Некипелов. С сентября по декабрь 2020 года директором был Борис Левченко. А прямо перед новым годом его на посту сменил Александр Агарков. На 20 января 2021 года он пока ещё остаётся директором предприятия.
В своём запросе ИА «Бел.Ру» задало вопрос мэрии, с чем связана столь частая смена руководителей муниципального казённого учреждения. Вопрос в запросе шёл под номером восемь, однако в администрации отказались как-либо комментировать этот момент и просто вычеркнули его в списке ответов, перескочив с седьмого сразу на девятый вопрос.
Поэтому остаётся только предположить, что столь частая смена руководства предприятия связана с неэффективностью работы «Белгородского парковочного пространства» и огромными долгами населения за парковки. И смена директора не помогает исправить эту ситуацию.
По информации аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» МКУ «Белгородское парковочное пространство» зарегистрировано в Белгороде в 2014 году. Данных о выручке и тратах предприятия в системе нет.
Летом 2020 года мэр Белгорода Юрий Галдун высказался о том, что в областном центре нужно ввести дифференцированный тариф на платных парковках. По его мнению, стоимость часа пребывания на них автомобиля должно обходиться от 3 до 300 рублей. Зависеть стоимость должна от расположения места: в центре дороже, на окраинах города — дешевле.
Стоит ли говорить, что белгородцы от таких перспектив пришли в ужас. Рабочий день длится восемь часов, плюс час перерыва (но сомнительно, что белгородцы на этот час с парковки куда-то уезжают по делам). Получается, что за день по самому высокому тарифу человеку, работающему в центре города, придётся отдать 2700 рублей. Или 56,7 тыс. рублей в месяц (при 20 рабочих днях за этот период).
Правда, мэр позже оправдался, сообщив, что цифра взята для примера, никакого точного тарифа пока не разработали. Инициативу отчасти поддержал и блогер-урбанист Илья Варламов, который сказал, что дифференцированный тариф и платные парковки могут помочь городу стать лучше: мест на всех не хватит, но от парковок будет хоть какая-то прибыль, которую можно направить на важные для населённого пункта проекты.
В настоящий момент стоимость часа парковки для легкового автомобиля стоит 30 рублей. Для грузового транспорта это стоит дороже: 120 рублей за час стоянки.
Ранее мы писали о том, что для некоторых белгородцев штрафстоянка выглядит привлекательнее платной парковки, потому что стоимость эвакуации автомобиля и пребывание его на штрафстоянке действительно может обойтись дешевле ежемесячного абонемента в «Белгородском парковочном пространстве».
Кажется, что при такой системе «Белгородское парковочное пространство» должно получать большие деньги и процветать. Однако на деле ситуация обстоит совсем иначе.
На неработающие паркоматы жители Белгорода жаловались и мэру города, и врио губернатора Белгородской области Вячеславу Гладкову. Проблему это не решает: воз и ныне там. В сентябре 2020 года мэрия заказала услуги по техобслуживанию паркоматов и платных парковок в целом. Эта закупка обошлась бюджету Белгорода в 3,4 млн рублей.
При этом в администрации города нам сообщили, что в связи с малой востребованностью паркоматов большая их часть при выходе из строя демонтируется, так как их восстановление экономически неэффективно. Ежемесячно через паркоматы платят не более 7% владельцев автомобилей. Вполне возможно, что при наличии нормального интерфейса, адекватной системы оплаты парковки и наличии паркоматов в шаговой доступности от парковки белгородцы пользовались бы ими гораздо чаще и охотнее. Установку дополнительных паркоматов мэрия не планирует, а поддержка программного обеспечения для имеющихся паркоматов и мобильного приложения осуществляется на плановой основе.
По сообщению администрации города, эффективность работы МКУ «Белгородское парковочное пространство» за 2020 год по сравнению с 2019 годом повысилась на 17,2%. Правда, каким образом удалось этого добиться, в мэрии не уточнили.