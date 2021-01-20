Дорого, но небогато: жители Белгорода недовольны платными парковками и накопили долги

Недовольны неудобством парковок 34 человека (13,2% от общего числа проголосовавших). Они отмечают, что платные парковки есть не везде и их в принципе мало — на всех желающих мест не хватает. Правда, 20 человек с ними не согласны и говорят о том, что парковки удобны и расположены в правильных местах. Это 7,8% респондентов. Наконец, 19 человек поделились мнением, что парковки нужно развивать и за платными машиноместами будущее. Это 7,4% опрошенных.