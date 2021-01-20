Депутат Белгородской облдумы прокомментировал фотомонтаж с награждения старооскольцев

Вчера на официальной странице Барщука во «ВКонтакте» появился пост с награждения старооскольцев в управлении культуры муниципалитета. На фото депутат был запечатлён вместе с заместителем директора художественного музея. Как оказалось, изображение смонтировали — силуэт Барщука вырезали из ранее опубликованного фото на белом фоне и «приклеили» на фото с награждения.
После обращений журналистов Барщук сообщил, что на награждении он был, но фото в своём аккаунте не видел, потому что его ведут помощники. Сегодня, 20 января, когда фейковое фото стало распространяться в Сети, депутат опубликовал на своей странице пост, в котором объяснил случившееся.
По его словам, «добрый посыл публикации о талантливых старооскольцах, к сожалению, был искажён досадным недоразумением». Он отметил, что помощники не смогли сделать фото в момент вручения награды и попытались исправить ситуацию, «проявив излишнюю инициативность, используя фотомонтаж».
Барщук заверил, что этот вопрос с ним не согласовали, и извинился за непрофессиональный поступок своих сотрудников.