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Депутат Белгородской облдумы прокомментировал фотомонтаж с награждения старооскольцев

20 января 2021, 12:47
Фото: Страница Игоря Барщука во "ВКонтакте"
На своей странице во «ВКонтакте» депутат Белгородской облдумы Игорь Барщук объяснил, почему изображение, где он награждает старооскольцев, оказалось фотомонтажом. Он назвал инцидент досадным недоразумением и сказал, что излишнюю инициативность проявили его сотрудники.

Вчера на официальной странице Барщука во «ВКонтакте» появился пост с награждения старооскольцев в управлении культуры муниципалитета. На фото депутат был запечатлён вместе с заместителем директора художественного музея. Как оказалось, изображение смонтировали — силуэт Барщука вырезали из ранее опубликованного фото на белом фоне и «приклеили» на фото с награждения.

Депутата Белгородской облдумы пририсовали на фото с награждения старооскольцев
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После обращений журналистов Барщук сообщил, что на награждении он был, но фото в своём аккаунте не видел, потому что его ведут помощники. Сегодня, 20 января, когда фейковое фото стало распространяться в Сети, депутат опубликовал на своей странице пост, в котором объяснил случившееся.

По его словам, «добрый посыл публикации о талантливых старооскольцах, к сожалению, был искажён досадным недоразумением». Он отметил, что помощники не смогли сделать фото в момент вручения награды и попытались исправить ситуацию, «проявив излишнюю инициативность, используя фотомонтаж».

Барщук заверил, что этот вопрос с ним не согласовали, и извинился за непрофессиональный поступок своих сотрудников.

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