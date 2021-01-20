Депутат Белгородской облдумы прокомментировал фотомонтаж с награждения старооскольцев

После обращений журналистов Барщук сообщил, что на награждении он был, но фото в своём аккаунте не видел, потому что его ведут помощники. Сегодня, 20 января, когда фейковое фото стало распространяться в Сети, депутат опубликовал на своей странице пост, в котором объяснил случившееся.