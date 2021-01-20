Временно исполняющий обязанности главы региона 19 января провёл встречу в Минпросвещения РФ. По её итогам стало известно, что Белгородская область получит деньги на строительство новой школы. Объект должны будут возвести к 2023 году. Но Гладков считает, что этого региону мало.
Безусловно, нам этого недостаточно, поэтому будем подписывать протокол с ВЭБ о заключении концессионных соглашений на строительство новых школ. Вчера переговоры такие провёл. Конкурируем с другими регионами. Проблема в том, что в других регионах большее количество детей занимается во вторую смену. Но это не говорит о том, что мы будем спокойно смотреть на эту ситуацию. Школы нам нужны — для меня это приоритетное направление. Поэтому за деньги будем биться. Вячеслав Гладков
20 января врио губернатора проведёт встречи в Министерстве промышленности и торговли и в Министерстве труда и социальной защиты.