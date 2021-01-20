Белгородская область получит деньги на строительство новой школы

Безусловно, нам этого недостаточно, поэтому будем подписывать протокол с ВЭБ о заключении концессионных соглашений на строительство новых школ. Вчера переговоры такие провёл. Конкурируем с другими регионами. Проблема в том, что в других регионах большее количество детей занимается во вторую смену. Но это не говорит о том, что мы будем спокойно смотреть на эту ситуацию. Школы нам нужны — для меня это приоритетное направление. Поэтому за деньги будем биться. Вячеслав Гладков