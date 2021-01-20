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Белгородская область получит деньги на строительство новой школы

20 января 2021, 08:42
Фото: Бел.Ру
Учебное заведение должны построить в 2022–23 годах. Финансирование из федерального бюджета одобрили в Министерстве просвещения РФ, рассказал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Временно исполняющий обязанности главы региона 19 января провёл встречу в Минпросвещения РФ. По её итогам стало известно, что Белгородская область получит деньги на строительство новой школы. Объект должны будут возвести к 2023 году. Но Гладков считает, что этого региону мало.

Безусловно, нам этого недостаточно, поэтому будем подписывать протокол с ВЭБ о заключении концессионных соглашений на строительство новых школ. Вчера переговоры такие провёл. Конкурируем с другими регионами. Проблема в том, что в других регионах большее количество детей занимается во вторую смену. Но это не говорит о том, что мы будем спокойно смотреть на эту ситуацию. Школы нам нужны — для меня это приоритетное направление. Поэтому за деньги будем биться. Вячеслав Гладков

20 января врио губернатора проведёт встречи в Министерстве промышленности и торговли и в Министерстве труда и социальной защиты.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Новая школа#Минпросвещения#Образование#Губернатор#Экономика
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