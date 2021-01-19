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Posted 19 января 2021, 07:11

Published 19 января 2021, 07:11

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

ВСК: российская страховая отрасль опережает европейскую в области финтеха

19 января 2021, 07:11
По словам заместителя гендиректора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, российские страховщики опережают европейских коллег в финтехе.

Сорокина отметила, что основной инновацией в данном направлении является создание так называемых экосистем. Они позволяют предлагать клиентам не отдельные услуги, а комплекс, что позволяет экономить не только время, но и деньги. Эксперт считает, что для развития успеха в данной отрасли недостаточно усилий только бизнеса, нужна поддержка государства, пишет volga.news.

Страховой Дом ВСК успешно работает с госструктурами в сфере цифровизации, так компания интегрировалась с сервисом «Цифровой профиль». С его помощью можно оформить любой страховой продукт на сайте ВСК в минимальные сроки. Обычно оформление происходит за секунды, так как нужные данные не вводятся вручную, а автоматически подтягиваются из других сервисов.

В Страховом Доме ВСК рассказали, что в ближайшее время сервис получит доступ к базам МВД. Это упростит онлайн-оформление страховых полисов для автомобилистов. Страховщики отметили, что для развития цифровизации необходимо дальнейшее развитие системы межведомственного документооборота. Оперативный доступ к документам позволит значительно ускорить процесс урегулирования страховых событий.

«Такие проекты ведут к безопасности, к быстроте, снижают количество возможных мошеннических схем, которые в финансовой индустрии значительно развиты», – подчеркнула Сорокина.

Аналитики сообщают, что рынок финтеха стремительно растет. Согласно данным издания Bloomchain, Российская Федерация входит в тройку мировых лидеров по распространению данных услуг. Эксперты заявляют, что такая динамика мотивирует компании и организации на скорейшее внедрение финансовых технологий для реализации своих товаров. В настоящее время Страховой Дом ВСК планирует интегрироваться с Системой быстрых платежей.

#Новости#Общество
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