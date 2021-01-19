ВСК: российская страховая отрасль опережает европейскую в области финтеха

Страховой Дом ВСК успешно работает с госструктурами в сфере цифровизации, так компания интегрировалась с сервисом «Цифровой профиль». С его помощью можно оформить любой страховой продукт на сайте ВСК в минимальные сроки. Обычно оформление происходит за секунды, так как нужные данные не вводятся вручную, а автоматически подтягиваются из других сервисов.