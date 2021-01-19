Врачи смогут уйти на пенсию раньше при одном условии

Врачи смогут оформить досрочный выход на пенсию в 2021 году, сообщают «Известия». Однако это право есть только у медиков, работающих с пациентами с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией.
По словам зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяны Кусайко, сейчас один месяц работы с больными ковидом равняется трём месяцам. В связи с этим возможность выхода на пенсию пересчитают.
Помимо этого, у врачей есть льгота при покупке машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Также медработники могут приватизировать жильё при наличии определённого стажа.
Кусайко сообщила, что такая программа пока не получила федеральной поддержки, но в регионах ею активно пользуются.
Ранее сообщалось, что досрочно выйти на пенсию в 2021 году могут занятые на машиностроительном, металлургическом и химическом производстве, инвалиды, работники Крайнего Севера, многодетные матери. Помимо медработников, срок работы обещали сократить преподавателям и артистам.