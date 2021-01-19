Троих старооскольцев эвакуировали с восьмого этажа из-за пожара в квартире

В районе девяти часов вечера произошёл пожар в старооскольском микрорайоне Макаренко. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать троих человек по лестничным маршам. Все они жили в загоревшейся квартире. Пожар произошёл в одной из жилых комнат, огонь повредил имущество на площади 0,5 кв. м. Спасатели предполагают, что причиной пожара может быть нарушение правил техэксплуатации электрооборудования.