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Троих старооскольцев эвакуировали с восьмого этажа из-за пожара в квартире

19 января 2021, 08:17
Фото: МЧС по Белгородской области
В Белгородской области за сутки произошло четыре пожара. В Старом Осколе загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажки, а в посёлке Северный полностью выгорел садовый дом. Обошлось без пострадавших.

В 6:30 утра 18 января сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара в село Солохи в Белгородском районе. Загорелся жилой дом, совмещённый с гаражом. Огонь прошёлся по всей площади совмещённой кровли, а внутри гаража сгорел автомобиль Audi 100. Полная ликвидация пожара заняла более часа. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В районе девяти часов вечера произошёл пожар в старооскольском микрорайоне Макаренко. Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Спасателям пришлось эвакуировать троих человек по лестничным маршам. Все они жили в загоревшейся квартире. Пожар произошёл в одной из жилых комнат, огонь повредил имущество на площади 0,5 кв. м. Спасатели предполагают, что причиной пожара может быть нарушение правил техэксплуатации электрооборудования.

Почти в это же время спасатели ликвидировали пожар в жилом доме в селе Нижние Пены в Ракитянском районе. Огонь повредил имущество на площади 10 кв. м., но обошлось без пострадавших. Пожарные предполагают, что причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

Около трёх часов ночи 19 января спасателям сообщили о возгорании в посёлке Северный в Белгородском районе. Оказалось, что пожар случился на территории садоводческого товарищества «Ромашка» в строящемся двухэтажном доме. В результате постройка выгорела изнутри по всей площади. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Фото: МЧС по Белгородской области

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