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Posted 19 января 2021, 08:37

Published 19 января 2021, 08:37

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

С заботой о своих сотрудниках

19 января 2021, 08:37
Уже ни для кого не секрет, что для собственников бизнеса программы Добровольного Медицинского Страхования расширяют горизонт возможностей. В первую очередь это показатель заботы о сотрудниках, возможность привлечения высококвалифицированных кадров и мотивация уже имеющегося персонала.

В современном мире медицинское страхование сотрудников — это важная часть имиджа успешной организации. В заботе о здоровье сотрудников нам предстоит многому научиться.Ольга Золоторёва, начальник Управления продаж продуктов благосостояния Белгородского отделения ПАО Сбербанк

Опыт страховых компаний показывает, что возможности корпоративного страхования гораздо шире, чем просто обслуживание в клиниках. Особенно это проявилось в период пандемии, когда потребности клиентов сменили свой привычный вектор.

В сентябре 2020г. в Белгородском отделении ПАО Сбербанк совместно со страховой компанией АО «Альфастрахование» был разработан и реализован уникальный и единственный в России проект направленный на формирование у граждан нового подхода к собственному здоровью.

В период нестабильной эпидемиологической обстановки полис ДМС «Простуда.Нет» дает уникальную возможность работодателям предприятий обеспечить своих сотрудников квалифицированной и своевременной медицинской помощью ведущих частных клиник города Белгорода.

Согласно условиям полиса, при наличии признаков ОРВИ, клиент в короткий срок может вызвать на дом врача частной практики, оформить больничный, сдать тест ПЦР на COVID-19, получить запись на СКТ легких и сдать тест на антитела к COVID-19. Данные меры призваны в первую очередь обеспечить сотрудника быстрой и своевременной помощью и оградить остальных членов коллектива от возможного контакта с заболевшим.

Первыми кто оценил качество и скорость предоставления услуг по полису ДМС «Простуда.Нет» стали ГК ЖБК-1 и ООО Кондитерская фабрика «Белогорье», заключившие договора на сотрудников своих предприятий.

Активная работа по продвижению и реализации ДМС «Простуда.Нет» будет продолжаться в Белгородском отделении ПАО Сбербанк и в 2021 году. Здесь надеются, что сотрудничество с белгородскими компаниями станет еще одним фактором дальнейшего роста и процветания, а также гарантией стабильности бизнеса клиентов.

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